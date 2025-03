Uudistuneen Sale Taalintehtaan avajaisia vietetään lauantaina 22.3. klo 10

– Myymälämme on kokenut todellisen muodonmuutoksen ja olemme ylpeitä omasta kaupastamme. Emme tiimini kanssa malta odottaa, että asiakkaamme pääsevät tutustumaan uudistettuun Saleen, kertoo Sale Taalintehtaan myymäläpäällikkö Jonas Blomqvist innoissaan.

Uuden, modernin Sale-konseptin mukaisesti uudistettu myymälä tarjoaa jatkossa asiakkailleen aiempaa laajemman tuotevalikoiman, jota täydentävät esimerkiksi uunituoreet paistopisteen herkut sekä take away -kahvipiste. Myös myymälän valaistus päivitettiin ja kylmäkalusteet vaihdettiin energiatehokkaisiin ovellisiin kylmäkalusteisiin.

– Myymälöiden energiatehokkuuden parantaminen on osa S-ryhmän oman toiminnan päästötavoitteita. Kaupparyhmän tavoitteena on vähentää oman toiminnan päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta. Lähes 600 S-ryhmän myymälään on vaihdettu ympäristöystävällisemmät, luonnollisia kylmäaineita käyttävät kylmälaitteet. Energiatehokkuutta on parannettu mm. ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tehostamalla ja saneeraamalla sekä LED-valoilla. S-ryhmä on investoinut uusiutuvaan energiaan, ja onkin maan suurimpia tuuli- ja aurinkosähkön tuottajia. Muun muassa nämä tekijät ovat päästövähennysten takana, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

Sale Taalintehtaan uudistuneen myymälän avajaisia vietetään lauantaina 22.3. klo 10 alkaen. Luvassa on muun muassa hyviä avajaistarjouksia, yllätyskassi sadalle ensimmäiselle asiakkaalle sekä kakkukahvit klo 10–18. Tervetuloa!

