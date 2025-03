Aluehallitus päätti käynnistää sijaishuollon palveluiden kilpailutuksen

Hyvinvointialue ja kunnat aktivoivat yhdessä asukkaita liikkumaan 18.3.2025 10:10:27 EET | Tiedote

Itsensä ja toisten liikkumaan motivointi on taitolaji. Miten ihmeessä kannustaa itseään lähtemään liikkumaan harmaaseen tihkusateeseen, etenkään jos liikunta ei ole ollut oma juttu? Rutiinien ja elintapojen muuttaminen on vaikeaa. Tähän ja moneen muuhun liikkumattomuuden haasteeseen löytyy ratkaisuja kunnista, liikuntaneuvonnan rautaisilta ammattilaisilta. Liikuntaneuvonta on kuntien maksuton, matalan kynnyksen palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaiden terveyttä edistäviä tottumuksia. Liikuntaneuvojat ovat asiakkaiden tukena elintapojen muuttamisessa 6–12 kuukauden ajan asiakkaan tarpeiden mukaan. Säännöllisissä tapaamisissa työskennellään yhdessä asetetun, motivoivan ja realistisen tavoitteen eteen. Liikuntaneuvonnasta saa apua monelle tuttuun tilanteeseen: pitäisi liikkua, mutta ei riitä aika, ei huvita tai jos ei tiedä, mistä aloittaa. Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja kunnat ovat yhteistyössä lähteneet edistämään asukkaiden liikunta-aktiivisuutta. He ovat solmineet sopimuksen