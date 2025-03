Keski-Suomen avosairaanhoidon Vuoden vaikuttavuusteko 2024 -palkinto Viitasaaren ja Pihtiputaan terveysasemille

Perusteina palkinnon myöntämiselle oli, että Viitasaarella ja Pihtiputaalla saavutettiin asetetut avosairaanhoidon vaikuttavuustavoitteet tyypin 2 diabeetikoiden huonon LDL-kolesterolin tasapainon parantamiseksi. Tulokset paranivat vuodesta 2024 merkittävästi ja selvästi Suomen yleistä tuloskehitystä nopeammin.

Viitasaaren ja Pihtiputaan tulokset olivat Keski-Suomen parhaita ja parhaimmistoa myös koko Suomen vertailussa. Tulosparannus tulee estämään lukuisia sydäninfarkteja, aivohalvauksia ja muita diabeteksen lisäsairauksia lähivuosien aikana. Lisäksi terveysasemilla on työskennelty aktiivisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuustyön edistämiseksi.

– Tunnustus kuuluu kaikille alueen työntekijöille, koska muutama henkilö ei pysty panoksellaan suuntaa muuttamaan. Tunnustus on myös osoitus siitä, että pelkästään suuri ei ole kaunista. Mielestämme hoitotulosten tulee olla osa ammattilaisten perustyötä, ei erillinen kokonaisuus, kertovat palkinnon vastaanottaneet lääkäri Lauri Mielityinen ja sairaanhoitaja Sanna Ruuska.

Jononpurkuun tukea Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksella työskennellyt kuuden sairaanhoitajan jononpurkutiimi on ollut tukemassa avosairaanhoidon vaikuttavuustyötä syksystä 2023 lähtien. Ohjelman yhtenä tavoitteena on purkaa koronan aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä. Jononpurkutiimi on hyödyntänyt olemassa olevaa vaikuttavuustietoa esimerkiksi kutsumalla hoitoon siitä eniten hyötyviä potilaita. Yhteydenottoja ovat saaneet esimerkiksi huonossa kohonneen verenpaineen tai LDL-kolesterolin hoitotasapainossa olevat potilaat.

– Jononpurkutiimin panos on ollut tärkeä lisä vaikuttavuustyölle ja mahdollistanut osaltaan laaja-alaisen tulosparannuksen Keski-Suomen avosairaanhoidossa, toteaa laatuverkoston koordinaattori Mari Rantamäki. – Vaikuttavuuden parantamisesta kiitos kuuluu myös kaikille eturivin ammattilaisille, joita ilman emme onnistuisi.

Vaikuttavuustyö laajentunut Keski-Suomessa

Vuodesta 2021 alkaen toiminutta laatuverkostoa koordinoidaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tietojohtamisen palveluista ja verkostoon on nimetty jokaiselta hyvinvointialueen terveysasemalta omat laatuvastaavat. Avosairaanhoidon laatuverkosto toimii aktiivisesti yhteisesti sovittujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2024 aikana järjestelmällistä vaikuttavuustyötä käynnistettiin vaikuttavuusvalmennusten avulla myös muilla hyvinvointialueen palvelusektoreilla. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa tavoitteena on lisätä tervehampaisten lasten ja nuorten osuutta, lastentaudeilla parantaa lapsidiabeetikoiden hoitotasapainoa ja munuaiskeskuksessa lisätä kotidialyysipotilaiden osuutta.

– Valmennusten avulla pyritään yhdessä johdon ja etulinjan ammattilaisten kanssa tunnistamaan tärkeimpiä parantamisen paikkoja hoitotuloksissa ja etsimään keinoja niiden parantamiseksi, toteaa laatuverkoston toinen koordinaattori, vaikuttavuusylilääkäri Aapo Tahkola. - Hoidon laatu ja vaikuttavuus Keski-Suomessa on jo nyt yleisesti ottaen tosi hyvällä tasolla. Emme siis aloita tyhjältä pöydältä, mutta pyrimme entisestään vauhdittamaan ja terävöittämään vaikuttavuuden parantamista.