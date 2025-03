Kokoomuksen Sirén: Orpon hallitus ryhtyy toimiin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkemiseksi

Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman kirjauksia työelämän tasa-arvon edistämiseksi viedään nyt konkreettisin askelin eteenpäin.



Hallitusohjelman mukaisesti Orpon hallitus on sitoutunut puuttumaan raskaus- ja perhevapaasyrjintään aiempaa tehokkaammin, ja nyt tarvittava keinovalikoima on olemassa.



”Orpon hallitus on sitoutunut vahvasti työelämän tasa-arvon edistämiseen. Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän vähentäminen sekä vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakautuminen ovat aivan keskeisiä työelämän tasa-arvokysymyksiä, joihin tarvitaan nyt konkreettisia ja tehokkaita ratkaisuja. Työryhmän ehdotukset tarjoavat hyvän pohjan tälle työlle”, Sirén sanoo.



Työryhmä on tehnyt yhteensä 16 toimenpidesuositusta. Ehdotukset koskevat muun muassa tasa-arvolain täsmentämistä, lastenhoidon tukien kokonaisuuden selvittämistä, vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakamista sekä tasa-arvolain valvontaa ja tiedottamista.



”Raskaussyrjintä on jo nykyisen lainsäädännön perusteella kiellettyä, mutta silti sitä esiintyy edelleen aivan liian usein työelämässä. Tilastokeskuksen selvityksen perusteella jopa joka neljäs raskaana oleva nainen on kokenut raskaussyrjintää. Erityisen yleistä se on määräaikaisissa palvelussuhteissa. Tähän on tultava muutos. Lapsen saaminen ei koskaan saisi aiheuttaa epävarmuutta työuralle”, Sirén sanoo.



”Perhevapaiden osalta kehitys on ollut oikeasuuntaista. Isät kantavat nykyisin aiempaa suuremman vastuun perhevapaista. Työ ei kuitenkaan ole vielä valmis. Naiset käyttävät edelleen merkittävän osan vanhempainpäivärahapäivistä ja saavat myös selvästi miehiä useammin lastenhoidon tukia. Tasa-arvoisempi työelämä edellyttää tehokkaampien toimien toteuttamista myös vanhemmuuden kustannusten jakautumisen osalta” Sirén päättää.



Hallitus käsittelee työryhmän ehdotuksia puoliväliriihessä huhtikuussa.