Espoon Vihreät: Espoon uimahallihankkeet on saatava eteenpäin ja uuden, seitsemännen uimahallin suunnittelu on aloitettava

Uimaseura Cetus on ehdottanut, että Espoonlahden uimahallille etsittäisiin toinen tontti, jotta vanhaa hallia voitaisiin käyttää kunnes uusi olisi valmis. Viranhaltijoiden mukaan on kuitenkin äärimmäisen epävarmaa pystytäänkö nykyistä Espoonlahden uimahallia käyttämään kahta-kolmea vuotta pidempään ilman kalliita lisäkorjauksia, jotka myös sulkisivat hallin pitkiksi ajoiksi. Uuden uimahallitontin kaavoituksen, suunnittelun ja rakennustöiden on arvioitu kestävän vähintään seitsemän vuotta.

“Ymmärrämme, uimaharrastajien huolen käyttökatkosta ja siksi edellytimme kaupunginhallituksessa, että uimahalliurakka toteutetaan siten, että käyttökatko jää mahdollisimman lyhyeksi. Sen ajaksi on etsittävä korvaavaa allastilaa niin hyvin, kuin mahdollista.” Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Henna Partanen sanoo.

Vihreät pitää tärkeänä, että Espoonlahden uimahalli saadaan pidettyä käyttökunnossa siihen asti, kunnes Tapiolan uimahalli on avattu, ettei kaksi uimahallia ole kiinni samaan aikaan.

“Kannatamme Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelman hyväksymistä. Uusi halli tulee olemaan nykyistä modernimpi, laajempi niin allaspinta-alaltaan kuin kunto- ja liikuntasaleiltaankin. Lisäksi Espoonlahti saa vihdoin oman ulkokahluualtaan lapsiperheille.” Partanen kertoo.

“Täysin uuden tontin etsiminen ei poista käyttökatkoja ja edellyttäisi nykyisen hankesuunnitelman hylkäämistä täysin. Se ei olisi espoonlahtelaisten eikä uimareidenkaan edun mukaista.” hän jatkaa.

Vihreät kannattaa myös Tapiolan uimahallin peruskorjausta.

“Tapiolan keskustan kulttuurihistoriallisesti arvokas keskusaltaan ympäristö tulee saattaa vihdoin kuntoon. Tapiolalaiset ansaitsevat uimahallin takaisin.” Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste huomauttaa.

“Kustannukset ovat kovat, mutta Tapiolan uimahalli on suojeltu rakennus ja se on parhaassa käytössä juurikin asukkaille avoimena uimahallina.” hän lisää.

Myös Keski-Espoon uimahallin tuleva peruskorjaustarve on tiedossa ja korjauksen on tarkoitus alkaa Tapiolan ja Espoonlahden hallien valmistumisen jälkeen.

”Valtuuston käsittelyssä olevien hankkeiden viivästyminen lisää riskiä siihen, että myös Keski-Espoon uimahalliin tulisi yllättäviä korjaustarpeita” Espoon valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu muistuttaa.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa varmistaa, ettei Keski-Espoon uimahallin tuleva peruskorjaus aiheuta samanlaista käyttökatkoa allastilojen käyttöön, mitä Espoonlahden uimahallin rakentamisen yhteydessä uhkaa tapahtua. Tämän vuoksi Vihreät jättävät 24.3.2025 valtuuston kokouksessa aloitteen uuden, seitsemännen uimahallin rakentamisesta Espooseen.

“Espoo kasvaa keskimäärin 6500 asukkaalla vuodessa, mikä edellyttää myös palvelujen riittävää kasvua suhteessa asukasmäärään. Kuntien vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Uinti on siihen oivallinen keino” Hopsu jatkaa.

“Espoon liikuntatoimi on todennut, että Tapiolan ja Espoonlahden uimahallin jälkeen seuraavaa, seitsemättä uimahallia tarvittaisiin jo vuonna 2032. Tämän vuoksi ehdotamme, että sopivien tonttien kartoitus ja hankesuunnitelman valmistelu aloitetaan jo nyt hyvissä ajoin.” Hopsu lisää.

Vihreiden valtuustoaloitteessa esitetään, että:

1. Aloitetaan tarveselvitys seitsemännen uimahallihankkeen osalta.

2. Kartoitetaan vaihtoehtoisia sijainteja ja tontteja seitsemännen uimahallin sijainniksi, niin että se vahvistaa eri puolilla Espoota asuvien uintimahdollisuuksia.

3. Tuodaan uimahallihankkeen toteutusaikataulu linjattavaksi kaupunginhallitukseen.