Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry täyttää 50 vuotta - Yhden vanhemman perheiden asemassa edelleen parannettavaa

Noin 25 % suomalaisista lapsiperheistä arkea pyörittää yksi vanhempi, ja joka kolmas lapsi elää jossain elämänsä vaiheessa yhden vanhemman perheessä. Yhden vanhemman perheeksi tullaan moninaisia reittejä esimerkiksi vanhempien eron kautta, harkitulla päätöksellä hankkia lapsi itsellisesti lahjasoluhoidoilla tai leskeytymisen seurauksena.

- Yksi turvallinen vanhempi takaa tutkimusten mukaan lapselle tasapainoisen kasvatuksen. Lapsen on hyvä kasvaa yhden vanhemman kanssa, mutta vanhemmilla on myös erityisiä haasteita esimerkiksi riittävän toimeentulon hankkimisessa ja perheen ja työn yhdistämisessä, kertoo Yhden Vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius.





Sosiaaliturvaleikkaukset vaikuttavat erityisesti yhden vanhemman perheisiin



Unicefin sosiaaliturvaleikkauksia ennen julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomessa yhden vanhemman perheen lapset elävät yli kahdeksan kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin kahden vanhemman perheen lapset. Sosiaaliturvan on osoitettu olevan yksi vaikuttavimmista keinoista lapsiperheköyhyyden vähentämisessä, mutta hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset ovat osuneet erityisesti jo valmiiksi pienituloisiin yhden vanhemman perheisiin.

– Sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2024 tekemän sosiaaliturvamuutosten yhteisvaikutusten arvioinnin mukaan yksinhuoltajataloudet ovat yksi niistä ryhmistä, johon on kohdistunut eniten tulonmenetyksiä, harmittelee Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toiminnanjohtaja Terhi Rapeli.

Samalta vanhemmalta on saattanut esimerkiksi poistua asumistuki ja pienentyä työttömyysturva. Lisäksi esimerkiksi pienen koululaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmille usein sopivan osa-aikaisen työn tekeminen ei välttämättä ole enää taloudellisesti mahdollista.

- Yhden Vanhemman Perheiden Liitossa tehdäänkin nyt aktiivista vaikuttamistyötä, jotta tekeillä olevan toimeentulotuen kokonaisuudistuksen vähennykset ja sanktiot eivät jälleen kerran osuisi yhden vanhemman perheisiin, joiden toimeentuloa kuormittavat eniten elinkustannusten ja asumisen kustannusten nousu, sanoo Kavonius.

Juhlat yhden vanhemman perheille



Yhden Vanhemman Perheiden Liiton perusti 50 vuotta sitten joukko aktiivisia äitejä, joiden tavoitteena oli jo tuolloin yhdenhuoltajan perheiden lasten ja huoltajien oikeusturvan ja taloudellisen aseman parantaminen. Yhden Vanhemman Perheiden Liittoa tarvitaan edelleen perheiden aseman parantamista varten, mutta myös vertaistuen, neuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen järjestämiseen.

- Haluammekin kansainvälisenä yksihuoltajapäivänä juhlia kaikkia yhden vanhemman perheitä ja kutsua perheet mukaan verkkofestarit-tapahtumaamme, innostuu Kavonius.

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton koko perheen maksuttomat 50-vuotisverkkofestarit 21.3. klo 18-19:

