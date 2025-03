Anna Alangon romaanin päähenkilö haluaa lisää, mutta ei tiedä mitä kaikkea – Valoisat tunnit on oivaltavan pisteliäs romaani naisesta elämän taitekohdassa

Takana on avioero ja asettuminen elämään uuden kumppanin kanssa, mutta jotain on saatava lisää. Lapsia on jo ihan tarpeeksi, mutta kun eksä kertoo iloisia perheuutisia, iskee oman hedelmällisyyden rajallisuus vasten kasvoja. Eletään kuukautiskierron lopun aikoja. Pitäisikö käydä klinikalla siirtämässä viimeinen alkio, lähestyä kulmilla vastaan tulevaa merimiestä, käydä klubeilla tai jäädä sairauslomalle? Onko perhenormien laajentuminen sittenkään hänenlaisensa naisen puolella?

"Olen törmännyt oletukseen, jonka mukaan ex-puolison uusperheessä syntyvä lapsi ei ole millään tavalla edellisen suhteen asia, eikä siihen tulisi reagoida oikeastaan mitenkään. Aloin kaivata aiheesta esimerkkitarinoita, joita en kuitenkaan löytänyt, joten kirjoitin asiasta itse", Anna Alanko sanoo.

"Esimerkiksi uusperhekuvioihin liittyvä kielenkäyttö on vakiintumatonta. Ei ole lyhyttä, heti ymmärrettävää sanaa lapsen sisarukselle tai henkilölle, jolla on lapsi tai lapsia saman henkilön kanssa kuin sinulla. Kuitenkin tällainen perhesuhde olisi hyvä voida tarvittaessa ja halutessaan artikuloida ja tehdä näkyväksi. Lisäksi voi olla vaikeaa olla reagoimatta uuteen tilanteeseen mitenkään ja siirtyä heti sopeutumisvaiheeseen. En välttämättä usko, että ajan kuluminen itsessään helpottaa sopeutumista, vaan ne erilaiset liikahdukset, joita ajan mittaan tapahtuu. Kirjan tarinassa helpottavia hetkiä ovat esimerkiksi eteisissä käydyt arkiset vuorovaikutustilanteet, joissa milloin virvotaan, milloin annetaan käytettyjä lastenvaatteita omien lasten uudelle sisarukselle ja milloin ihaillaan sisaruksen ienhymyä."

Alanko ei kaipaa yhteiskuntaan lisää yksioikoisia perhenormeja, joiden tarkoituksena olisi kertoa, miten asiat pitäisi hoitaa tai millainen on vaikkapa hyvä entinen puoliso.

"Toivon ydinperhetarinan rinnalle moninaisia kuvauksia siitä, millä tavoin asiat perheissä voivat mennä, ja miten moninaisuuteen voi sopeutua silloin, kun se toteutuu omassa elämässä tai sen välittömässä läheisyydessä", Alanko pohtii.

Anna Alanko on helsinkiläinen kirjailija, joka on opiskellut sosiologiaa, kirjoittamista ja elokuva- ja tv-ilmaisua. Hän tarkkailee ihmisten puhetta ja auringon liikkeitä. Alangon esikoisromaani Ensimmäinen kesäpäivä (2022) sai ilahtuneen vastaanoton.

Valoisat tunnit julkaistaan 20.3.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Anni Kajos.

