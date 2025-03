Into tuo kirjasyksyyn kotimaisia mestariteoksia ja kansainvälisesti merkittäviä avauksia

Kirjailija-käsikirjoittaja Tatiana Elfin Huijari avaa henkeäsalpaavan trillerisarjan. Päähenkilö Rebekka Nummi on hurmaava mutta arvaamaton sosiopaatti, jonka suhteesta älykkään Alexin kanssa kehkeytyy hengästyttäviä juonenkäänteitä tarjoava kansainvälisen tason teos. Risto Isomäen jännitysromaani, palkitun Con rit -romaanin maailmassa jatkava Krakenin saari luo puolestaan suomalaistenkin turistien suosimasta Teneriffasta täysin uudenlaisen kuvan, kun meribiologi Martti Ritola pääsee selvittämään merihirviön osuutta sukellusveneonnettomuuteen.

Rikoskirjallisuuden mestarit, palkitut Jonas Moström ja Arne Dahl koukuttavat lukijansa uuden sarjan aloittavalla Arkkitehti-trillerillään – ja norjalainen Heine Bakkeid ylistetyn Thorkild Aske -jännärisarjan viimeisellä osalla Kuoleman lautturi. Kati Roudan Kuollut karkuteillä on taas ensimmäinen osa Lappiin sijoittuvassa, herkullisista henkilöhahmoista ja pohjoisen luonnosta ammentavasta Kalman kaira -sarjassa, jossa mysteereitä ratkoo entinen poliisi Rosi Tikkuri.

Aura Koivisto orkestroi hauskanhumaanissa Lahottajat-romaanissa maanalaista rihmastosinfoniaa ja punoo ihmisten ja lumovoimaisten sienten yhteiselosta hämmästyttäviä tarinoita. Venäjän kulttuurin tutkijan, kääntäjä-kirjailija Elina Kahlan Gulagin viisas kertoo korkeakirjallisella otteella venäläisestä teologi-filosofi ja yleisnero Pavel Florenskista, joka monipolvisen elämänsä aikana osallistui muun muassa Neuvostoliiton sähköistämiseen. Viimeiset vuotensa Florenski eli vankileirillä pakkotyötä tehden.

Pysäyttäviä elämäntarinoita ja yhteiskuntaa muuttavia tietokirjoja

Toimittaja Outi Airola on Airolan taiteilijaperheen äiti ja vuosikymmenien saatossa Kokkolaan Ykspihlajan maankuulun yhteisön rakentanut voimahahmo. Kirjassaan Äiti Airolan parempi maailma hän kertoo koskettavasti elämästään, työstään ja mallista, jolla yhteiskunnan syrjään ajetut ovat yhteisen tekemisen kautta löytäneet paikkansa.

Kirsi Siren – elämäni näytökset juhlistaa 50 vuotta täyttävää Teatteri Hevosenkenkää, jonka kulttuurisukuun kuuluva Siren perusti sisarensa kanssaja jonka ympärille on kasvanut kokonainen lastenkulttuurin keskus. Kansainvälisille estradeille vie musiikkitoimittaja Rob Sheffieldin teos Taylor Swift – Popin vallankumous, jota on kiitetty ensimmäiseksi merkittäväksi kirjaksi Swiftistä taiteilijana ja kulttuurivaikuttajana.

Tarja ja Kai Hirvasnoron kirjoittama Huijareidenpaljastaja kertoo Tuula Visan hämmästyttävän tarinan. Visa on omistautunut nettihuijauksen kohteeksi joutuneiden auttamiseen – ja on elämässään tehnyt sen lisäksi huikean työn auttaakseen Viron katulapsia. Neuvosto-Virossa syntynyt kirjailija-koomikko Antto Terras palaa Valheellinen elämä -teoksessaan elämänsä kohtauksiin ja kohtaamisiin, joita vaiherikas ura on tarjoillut hänelle valtakunnan buduaareissa ja kabineteissa.

Ruotsalaisten Elin Cetinin ja Jens Liljestrandin Jengisotien kasvot on painava puheenvuoro keskusteluun väkivaltaistuvasta maailmasta ja katurikollisuudesta. Koti kadulla -kirjassa Laura Juntunen kirjoittaa kodittomana eläneen Tii Judénin tarinan ja näyttää pysäyttävästi, mitä voi tapahtua, kun ihminen putoaa läpi kaikkien turvaverkkojen.

Tulevaisuuden ilmastopolitiikkaan, metsiin ja metsänhoitoon pureutuvat Pekka Kaupin 8 tapaa parantaa metsien hiilinielua sekä Jouko Marttilan Metsänomistajan käsikirja. Jessica Haapkylän Itämeri on ylistyslaulu merelle ja väkevä tietopaketti kotimeremme pelastamisesta.

Kimmo Kiljusen Rajalla – Suomen selviytymistarina -teos valottaa Suomen ja Venäjän suhteita sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan historiaa ja tulevaisuutta. Sarah Helmin palkittu Naisten keskitysleiri kertoo Ravensbrückin, Himmlerin erityisesti naisille suunnitteleman keskitysleirin kauhuntäyteisen historian.

Into kansainvälistyy

Into Kustannus julkaisee syksyllä ensimmäiset kirjansa suuren maailman markkinoille. Innon kansainvälistymishankkeen lippulaivoina julkaistaan yhdessä Afrikan kansalaisyhteiskunnan kanssa tuotettu Baobab & marula sekä intialais-suomalaisena yhteistyönä toteutettu Solar visions. Sisällöltään erityisen painokkailla teoksilla on merkittävä rooli ihmiskuntaa uhkaavan

ilmastokaaoksen torjunnassa.

