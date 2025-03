AB-lipulla Hammarby-matsiin – HJK ja HSL jatkavat yhdessä

Helsingin Seudun Liikenne on ollut HJK:n kumppanina vuodesta 2023. Yhteistyössä tapahtumakävijälle näkyvin asia on ollut AB-matkaliput, joita on lähetetty Veikkausliigan kotiotteluiden aamuna lipun ennakkoon ostaneille sekä kausikorttilaisille. Myös tulevalla kaudella lipun ennakkoon ostaneet ja kausarilaiset voivat matkustaa Veikkausliigan kotipeleihin AB-matkalipulla.

Lisäksi osana yhteistyötä HJK:n henkilöstö on aktivoinut HSL:n työmatkaedun, joka on ollut pelaajia myöten käytössä.

– Voidaan todellakin sanoa, että HSL on löytänyt tiensä Klubi-yhteisön sydämiin. AB-matkalippujen lähettäminen matsiin saapuville on tuonut aitoa lisäarvoa katsojille ja on myös konkreettinen vastuullisuusteko. Työmatkaetu on ollut myös asia, josta olemme saaneet henkilöstöltä kiitosta. On mahtavaa, että tulevalla kaudella katsojat ja henkilöstö voivat jättää auton kotiin ja hypätä sporaan, bussiin tai metroon saapuakseen Bolt Arenalle, HJK:n myyntijohtaja Esko Villman fiilistelee.

HJK:n kumppanuudet rakennetaan aina niin, että yhteistyö palvelee molempia osapuolia. Sponsor Insightin toteuttamista kyselytutkimuksista käy hyvin selväksi se, miten positiivisesti kumppanuus HJK:n kanssa on vaikuttanut HSL:n brändimielikuvaan. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan lähes 70% vastaajista kertoi, että yhteistyö HJK:n kanssa on vaikuttanut HSL:n brändimielikuvaan myönteisesti.

– Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön HJK:n kanssa. Haluamme olla luomassa Klubi-yhteisölle lisäarvoa ja uskomme, että AB-matkaliput lipun ostaneille ja kausikorttilaisille on tästä varsin hyvä ja konkreettinen osoitus. Toivon mukaan mahdollisimman moni valitsee tulevallakin kaudella ympäristövastuullisena vaihtoehtona julkisen liikenteen, kun saapuu matsiin, HSL:n yritysmyynnin vetäjä Tapio Salomaa kannustaa.

HSL:n AB-matkalippuetu koskee Veikkausliigan kotiotteluita. Kumppanuuden jatkon kunniaksi HJK ja HSL tarjoavat AB-matkaliput myös tulevaan Hammarby-otteluun, joka pelataan Myyrmäessä eli AB-vyöhykkeellä.

AB-matkaliput lähetetään lipun ennakkoon ostaneille sekä niille kausikorttilaisille, jotka ovat lunastaneet veloituksettoman lipun matsiin. AB-matkaliput lähetetään jälleen matsipäivän aamuna, joten lippu tulee ostaa tai lunastaa perjantai-iltaan mennessä.