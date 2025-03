Kuntalaiset ennätyksellisen tyytyväisiä lukiokoulutukseen

Kuntavaaleissa keskustalla kattavin lista, perussuomalaisilla suurin pudotus 16.3.2025 18:25:56 EET | Tiedote

Kevään 2025 kuntavaaleissa on kaikkiaan 29 950 ehdokasta, mikä on 5 677 ehdokasta vähemmän kuin edellisissä vuoden 2021 kuntavaaleissa. Ehdokaskato on kohdellut puolueita eri tavoin: eniten ehdokkaita menettivät perussuomalaiset, pienin pudotus nähtiin kokoomuksella. Suurimmat ehdokasmäärät ovat keskustalla, kokoomuksella ja SDP:llä. Keskusta on saanut rekrytoitua ehdokkaita puolueista kattavimmin - sillä on vähintään yksi ehdokas peräti 97 prosentissa kunnista. Nuoria on listoilleen saanut suhteellisesti eniten RKP (11,3%) sekä vihreät (11,0%). Kansanedustajista kahdeksan kymmenestä on kuntavaaliehdokkaina.