Rakennus- ja kaavatiedot kokoavan järjestelmän karttapalvelu avattu

Nyt avattujen palveluiden kautta voi katsoa Ryhti-järjestelmään tähän mennessä tallennettua tietoa rakennuksista ja kaavoituksesta. Tiedot täydentyvät sitä mukaa kun kunnat ja maakuntien liitot siirtyvät Ryhti-järjestelmän käyttäjiksi.

Sujuvampaa tiedonkulkua virastojen ja kuntien välille

Rakennetun ympäristön tietojen kokoamisessa yhteen valtakunnalliseen tietojärjestelmään tavoitellaan muun muassa tiedonkulun sujuvoittamista.

— Esimerkiksi Verohallinto ja Maanmittauslaitos voivat lukea tietoja suoraan Ryhti-järjestelmästä ilman, että kunnat joutuvat toimittamaan niitä valtiolle moneen kertaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen hankepäällikkö Päivi Malmi.

Myös kansalaisille Ryhti-järjestelmä tarjoaa aiempaa kätevämmin tietoa omasta elinympäristöstä ja sen muutoksista.

— Jatkossa kaavoitusprosessin seuraaminen onnistuu samassa järjestelmässä ja samoilla tiedoilla niin mökkipaikkakunnalla kuin vakituisessakin asuinpaikassa, Malmi jatkaa.

Pidemmän tähtäimen tavoite on, että nykyistä helpommin hyödynnettävä tieto tuottaa myös uusia palveluita ja uutta liiketoimintaa sekä viime kädessä nykyistä kestävämpiä, terveellisempiä ja viihtyisämpiä asuinympäristöjä.

Avointa tietoa jaetaan vastuullisesti

Nyt avattu karttapalvelu konkretisoi hyvin sitä, mistä Ryhti-järjestelmässä on kyse.

— Tähän mennessä tiedot ovat olleet hajallaan kuntien ja valtion tietojärjestelmissä. Ryhdin avoimien palveluiden kautta sekä kansalaiset, yritykset että viranomaiset pääsevät hyödyntämään julkisissa prosesseissa syntynyttä tietoa, Malmi kertoo.

Karttapalvelu on kaikkien käytettävissä, eikä avointen aineistojen katselu vaadi kirjautumista. Viranomaisten kanssa on yhteistyössä tarkkaan määritelty, millä periaatteilla järjestelmän tietoja voidaan jakaa eri asiakasryhmille. Osaan aineistoista on pääsy vain viranomaisilla.

Järjestelmän turvallisuuteen on kiinnitetty runsaasti huomiota kaikissa toteutusvaiheissa. Yhdessä sovitut toimintatavat rakennettua ympäristöä koskevan tiedon jakamiseen ja säilyttämiseen parantavat tilannetta nykyisestä, jossa käytäntöjä on ollut useita.

Tiedot täydentyvät lähivuosina

Ryhti-järjestelmän karttapalvelusta löytyy tällä hetkellä tietoa olemassa olevista ja puretuista rakennuksista sekä rakentamisluvista. Rakennuksista kerrotaan perustietoja, kuten rakennuksen valmistumisvuosi, käyttötarkoitus ja lämmitystapa.

Rakennustiedot perustuvat vielä toistaiseksi Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään, kunnes kunnat siirtyvät toimittamaan tietoja suoraan Ryhti-järjestelmään viimeistään vuoden 2029 alusta lähtien.

Voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on kerätty palveluun toistaiseksi vain pilottialueina toimineista Etelä- ja Pohjois-Savosta. Tietomäärä kasvaa, kun kunnat ja maakuntien liitot siirtyvät Ryhti-järjestelmän käyttäjiksi. Kuntien siirtymäaika päättyy vuoden 2028 loppuun.

Osa rakennetun ympäristön digimurrosta

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti) on uusi tietojärjestelmä, johon kootaan alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot koko Suomesta. Järjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke), ja sen teknisestä toteutuksesta Solitan, Sitowisen ja Ubigun muodostama ryhmittymä.

Ryhti-järjestelmän perustaminen on osa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hanketta, jonka tehtävänä on luoda vuosina 2020–2025 perusta koko maan kaavoitus- ja rakentamislupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle.