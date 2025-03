Markkinaehtoinen asuminen pettää tasa-arvoa hakevan asukkaan

Helsingin yliopiston väitöstutkimus paljastaa, miten Suomen suurimmissa kaupungeissa työskentelevät, asumisen suuria linjoja suunnittelevat viranomaiset eivät tunnista kaikkia finansialisaation tuomia tehostamisvaatimuksia: Asiantuntijat pyrkivät ensisijaisesti torjumaan niitä asuntofinansialisaation mukana tuomia kehityskulkuja, jotka haittaavat heidän omaa työtään. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisen koheesion tukemiseen tähtäävät työt.

- Vähemmälle huomiolle jäävät esimerkiksi kasvanut asumismenorasite sekä markkinaehtoisen vuokra-asumisen kasvusta seuranneet epätasa-arvoiset valtasuhteet ja epävarmuus, jotka heikentävät kaupunkilaisten elinolosuhteita, sanoo väitöskirjatutkija Jutta Juvenius.



Väitöstyön mukaan jatkossa asumiseen liittyvä hyvinvointi kohdentuu aiempaa huomattavammin niille kaupunkilaisille, joilla on pääomiensa turvin mahdollisuus turvata omat asuinolosuhteensa.

- Jos on riittävän pienituloinen ja onnekas, silloin saattaa päästä asukkaaksi väheneviin Ara-asuntoihin, Juvenius kertoo.

Hyvinvointivaltion lupaus murenee, kun eurot ovat etusijalla

Tutkimuksessaan Juvenius näyttää, miten nykyinen suomalainen asumisjärjestelmä pettää asukkaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia korostavan hyvinvointivaltion lupauksen.

- Tutkimuksen tulokset ovat nyt erittäin ajankohtaisia, kun maamme suurin asumisen asiantuntijavirasto Ara sulautettiin osaksi Ympäristöministeriötä ja merkittävä osa asumisen rahoituksesta siirrettiin osaksi poliittisesti neuvoteltavaa valtion budjettia, Juvenius toteaa.

Väitöskirjassa tarkastellaan, millaisena asuminen näyttäytyy 2020-luvun Suomessa niin asukkaiden kuin kaupunkeja suunnittelevien asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessaan Juvenius on haastatellut kaupungeissa asuvia ihmisiä ja Suomen suurimmissa kaupungeissa asumisen parissa työskenteleviä asiantuntijoita.

Väitöskirjassaan Juvenius näyttää, kuinka kaupunkien asukkaat tekevät kodin piirissä jatkuvia määrittelyitä epätoivotusta ja suotuisasta käytöksestä ja pyrkivät luomaan kodista omaehtoisuuden ja tuttuuden varaan rakentunutta levon ja sosiaalisen uusintamisen paikkaa. Tällainen puhe ja toiminta haastavat voimakkaasti viime vuosina vallalla olleen käsityksen omaisuuden arvon suojelemisesta merkittävimpänä asumisratkaisuja määrittävänä tekijänä.

Yhteystiedot:

Jutta Juvenius

jutta.juvenius@helsinki.fi

Puh. 040 837 6630

VTM Jutta Juvenius väittelee 29.3.2025 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Contested Homes? - Housing between markets and the Nordic welfare state". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, luentosali P674, Yliopistonkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Anders Vassenden, University of Stavanger, ja kustoksena on Veikko Eranti.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.