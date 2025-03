Kuntoillen kohti kotia – lähisairaaloiden uudet kuntokadut kannustavat liikkumaan

Sairaala- ja lääkäripalveluista sekä lastensuojelusta eniten yhteydenottoja sosiaali- ja potilasasiavastaaville – hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla 17.3.2025 16:24:59 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasasiavastaaviin otettiin viime vuonna yhteyttä 3266 asiassa ja sosiaaliasiavastaaviin 979 asiassa. Koko hyvinvointialueen asiakas- ja hoitokäyntien määrään suhteutettuina yhteydenottojen määrä on kohtuullinen, ja hyvinvointialueen asiakkaiden tyytyväisyys on pysynyt edelleen hyvällä tasolla. Vuonna 2024 asiakastyytyväisyyden NPS-mittauksen arvo oli 75,8 ja mittausta on vuoden aikana laajennettu uusiin yksiköihin, selviää maanantaina 17.3. asiakkuus- ja laatujaoston käsittelemistä asioista.