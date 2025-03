Jyväskylän Rakennusmessut viikonloppuna Paviljongissa

Jyväskylän Rakennusmessut kokoaa yhteen yli 160 näytteilleasettajaa, jotka esittelevät uusimpia ratkaisuja ja trendejä rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen sekä pihanlaiton saralta. Messuilla tavataan niin paikallisia palveluntarjoajia kuin valtakunnallisia toimijoita. Messuilla on myös kansainvälistä edustusta, sillä tapahtumaan osallistuu näytteilleasettajayritykset Hollannista ja Virosta. Messuvieraat pääsevät tutustumaan muun muassa Keski-Suomen tonttitarjontaan ja asumisen palveluihin, talopaketteihin sekä keittiö- ja sisustusratkaisuihin. Messuilta löytyy myös ulkorakennuksia, grilli- ja laituriratkaisuja.

Näytteilleasettajien joukossa on yli 20 messuille ensikertaa osallistuvaa yritystä, joista löytyy muun muassa tekijöitä katto- kylpyhuone- ja salaojaremontteihin sekä ulko- ja sisämaalauksiin. Lisäksi tarjolla on piensisustustuotteita, pihakalusteita sekä kukkasipuleita puutarhanhoidon ystäville. Tänä vuonna Jyväskylän Rakennusmessuilla uutuutena on Tekijät esiin -kortteli, joka esittelee seitsemän pienyritystä eri aloilta.

Messujen monipuolinen ohjelma pitää sisällään asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Messuilla kuullaan puheenvuoroja suosituista teemoista, kuten sisustamisesta ja pihasuunnittelusta sekä ajankohtaisista rakentamisen ja remontoinnin aiheista. Lisäksi kävijät pääsevät osallistumaan työpajoihin, joissa pääsee oppimaan uutta asiantuntijoiden opastuksella. Messuilla kuullaan myös useampia paneelikeskusteluja, joissa asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista aiheista, kuten uudesta rakentamislaista ja ikäystävällisestä asumisesta.

Jyväskylän Rakennusmessut tarjoavat inspiraatiota kaikille, jotka suunnittelevat rakentamista, remontointia, sisustamista tai pihan uudistamista. Messujen monipuolisesta tarjonnasta löytyy ideoita, ratkaisuja ja asiantuntijoiden vinkkejä. Myös perheen pienimmille on luvassa hauskaa tekemistä – lauantaina ja sunnuntaina lapset pääsevät nikkaroimaan linnunpönttöpajalla omat linnunpöntöt.

”On ilo nähdä, että messut houkuttelevat mukaan myös uusia näytteilleasettajia. Uskomme, että monipuolisesta tarjonnasta jokainen kävijä löytää messuilta inspiraatiota ja käytännön ratkaisuja omien projektien toteuttamiseen”, sanoo Jyväskylän Rakennusmessujen projektipäällikkö Heli Rantanen.

Messut ovat avoinna yleisölle perjantaina 21.3. klo 12-17, lauantaina 22.3. klo 10-17 ja sunnuntaina 23.3. klo 10-16.