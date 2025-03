Enico toimittaa Killin Voimalle Suomen suurimman vesivoimalan yhteyteen tulevan energiavaraston

Kyseessä on vesivoimalan ja energiavaraston yhdistävä hybridijärjestelmä. Vesivoimala ja energiavarasto toimivat yhdessä niin, että kokonaisuudella voidaan liittyä muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingridin joustomarkkinoille.

“Meille Enicolla tämä on tärkeä päänavaus hybridiratkaisuihin. Kaiken uusiutuvan energiatuotannon, kuten vesivoiman, tuulivoiman tai aurinkovoiman rinnalle tarvitaan jatkossa joustomekanismeja, kuten energiavarastoja, tukemaan ja mahdollistamaan liittyminen joustomarkkinoille. Asiakasrajapinnassa tämä tarve näkyy tällä hetkellä kasvavana trendinä, mutta tarjoajia on vähän. Enicolle tämä on tärkeä pilottihanke, jolla voimme osoittaa, että asiakkaamme voivat luottaa paikalliseen osaamiseen. Aidosti suomalaisena toimijana ja eurooppalaisella teknologialla voimme taata vahvan käytettävyyden ja tietoturvan," kertoo Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.

“Vihreä siirtymä tuo muutoksia toimintaympäristöömme energia-alalla ja tällä investoinnilla tehostamme uusiutuvan energian käyttöä. Samalla pystymme hyödyntämään omaa tuotanto-omaisuutta entistä monipuolisimmin eri markkinoilla,“ kertoo Koillis-Satakunnan Sähkön toimitusjohtaja Anu Rantala.

“Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä sähkön tuotannon ja jakelun merkitys yhteiskunnantoiminnan kannalta kriittisenä infrastruktuurina on kasvanut. Energian hallinta- ja varastointiratkaisu auttaa meitä myös varautumaan paremmin erilaisiin häiriötilanteisiin. Huoltovarmuuden kannalta Enico on aidosti paikallisena toimijana luonnollinen valinta kumppaniksi. Koillis-Satakunnan Sähkön arvoihin kuuluvat vastuullisuus, paikallisuus ja yhteistyö. Onkin hienoa todeta, että ne kaikki näkyvät tässä yhteistyössä,” päättää Rantala.

Hankkeessa on tiiviisti mukana teknisenä konsulttina Aki Leinonen PGE Oy:ltä.







Lisätietoja:

Enico Oy

Marko Lähteenmäki, toimitusjohtaja

marko.lahteenmaki@enico.fi

puh. 040 542 4374

Enico on tamperelainen, sähköenergian hallinta- ja varastointiratkaisuja toteuttava yhtiö. Autamme asiakkaitamme vihreän siirtymän hyödyntämisessä, toteuttamalla asiakkaan liiketoimintaa tehostavat energianhallinta -palvelut. Palvelumallimme tukee asiakasta koko elinkaaren ajan ja luo myös kokonaan uusia ansaintamalleja.

Enico on osa WEST Invest Group -konsernia, jonka liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.



www.enico.fi







Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Anu Rantala, toimitusjohtaja

anu.rantala@ksat.fi

puh. 044 7355 224

Killin Voima Oy on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n tytäryhtiö, ja se tuottaa sähköä kuudella vesivoimalaitoksella. Laitokset sijaitsevat Virtain Killinkoskella ja Soininkoskella, Parkanon Käenkoskella, Kalajoen vesistössä Ylivieskassa ja Nivalassa sekä Perhonjoen vesistössä Kaustisella.

Koillis-Satakunnan Sähkö on vuonna 1946 perustettu energiayhtiö. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkönsiirto omalla jakeluverkkoalueella, sähkön myynti sekä sähkön tuotanto tytäryhtiöissä. Yhtiön jakeluverkko sijaitsee alueella, jossa kohtaavat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Lisäksi konserniin kuuluvalla tytäryhtiöllä on noin 200 km suurjännitteistä alueverkkoa. Yhtiön omistajista pääosakkaina ovat alueen kunnat: Virrat, Alavus, Ähtäri, Keuruu ja Kihniö.

www.ksat.fi