Svea Bank on Suomen paras työpaikka – erottuu jopa Euroopan parhaista alallaan

Great Place To Work® -instituutti on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan jo vuodesta 2002 lähtien. Kyseessä on maailmanlaajuisesti arvostettu tunnustus, joka kertoo tutkitusti yrityksen yrityskulttuurista ja työntekijäkokemuksesta. Svea on ollut listalla jo 12 vuotta. Viime vuoden toinen sija kirkastui nyt ykköspaikkaan suurten yritysten sarjassa.

”Sijoittuminen Suomen Parhaat Työpaikat -listalle yli kymmenen vuoden ajan kertoo pitkäjänteisestä kulttuurin rakentamisesta ja tavoitteellisesta työstä parhaan työpaikan rakentamiseksi. Svea erottuu kirkkaasti omalla toimialallaan jopa Euroopan parhaista työpaikoista erinomaisella johtajuuden kokemuksella, innovaatiokyvyllä ja henkilöstön sitoutumisella”, sanoo Great Place To Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti.

Great Place to Work© -instituutin mukaan Svean yrityskulttuurin onnistumisissa korostuu etenkin erinomainen yhteishenki ja työilmapiiri, hyvä johtajuus ja johtamiskulttuuri sekä joustavuus ja vastuunanto. 94 prosenttia svealaisista kokee, että kokonaisuutena Svea on todella hyvä työpaikka, kun tyypillisessä suomalaisyrityksessä vastaava luku on 38 prosenttia.

”Tämä on upea saavutus, sillä meille henkilöstömme viihtyvyys ja hyvinvointi on erittäin tärkeää. Keskittymällä svealaisten vaikutusmahdollisuuksiin omaa työtään ja työyhteisöä koskien ja kuuntelemalla henkilöstöä, olemme löytäneet ne kehityskohdat, joihin yhdessä panostamalla olemme tänään ykkönen. Suurin kiitos hienosta saavutuksestamme kuuluukin kaikille svealaisille”, sanoo Svea Bankin maajohtaja Pasi Väre.

Hyvää työpaikkaa ei synny hetkessä. Se on pitkäjänteinen prosessi, jonka kuluessa parannetaan paitsi työhyvinvointia ja henkilöstön yleistä osallistamista, myös toimintatapoja ja liiketoimintaa.

”Työyhteisön hyvinvointi heijastuu myös ulospäin. Uskomme, että juuri siksi olemme onnistuneet tarjoamaan asiakkaillemme erinomaista palvelua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Tämä näkyy myös asiakkailta saamissamme palautteissa”, sanoo Väre.

Poimintoja tuloksistamme:

Organisaatioon tullessaan uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleeksi 97 %

Täällä ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti (seksuaalinen suuntautuminen, syntyperä, sukupuoli, ikä) 96 %

Täällä voin olla oma itseni 96 %

Täällä ihmiset välittävät toisistaan 95 %

Johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua 95 %

Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka 94 %

Lue Great Place to Workin kotisivuilta lisää, mikä tekee meistä yhden Suomen parhaimmista työpaikoista.

Great Place to Work® -instituutin Trust Index© -henkilöstötutkimukseen osallistuu vuosittain noin 150 organisaatiota. Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään: hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.