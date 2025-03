Aleksi Huplin Älyä lääkkeistä ja päihteistä? on Vuoden tiedekirja –Teos puolustaa ihmisystävällistä päihdepolitiikkaa

"Aleksi Huplin teos Älyä lääkkeistä ja päihteistä? Tajusteiden hyötykäyttö on täysipainoinen tieteellinen puheenvuoro, joka piirtää lukijan näkyviin elävän tieteellisen keskustelun. Teoksen pohjana on Huplin englanninkielinen väitöskirja, mutta se on muokattu itsenäiseksi ja suomenkielisessä tiedekirjallisuudessa harvinaislaatuiseksi teokseksi. Se tarjoaa erittäin tärkeää vastapainoa päihteisiin ja lääkkeisiin liittyvälle yhteiskunnalliselle ja poliittiselle keskustelulle, jolla on taipumusta stigmatisoida käyttäjiä", sanoo palkintoraati perusteluissaan.

"Teoksessa käytetyt yli 650 lähdeviitettä puhuvat omaa kieltään kirjan tieteellisyydestä ja aiheen monipuolisesta käsittelystä. Älyä lääkkeistä ja päihteistä? esittelee tieteellistä perinnettä ja uutta tutkimustietoa mutta avaa myös kriittistä keskustelua ja tarjoaa rohkeita vaihtoehtoja nykyiselle päihdepolitiikalle ja keskustelulle kognitiivisesta tehostamisesta. Nykyistä päihdepolitiikkaa voi kritisoida monin tavoin, mutta pelkkä kritiikki ei Huplin mielestä riitä: Nykysysteemille on pystyttävä tarjoamaan tietoon perustuvia vaihtoehtoja. Huplin näkökulma on erityisen kiinnostava, sillä hän esittää, että kognitiivista tehoa edistävien lääkkeiden tulisi olla kaikkien aikuisten saatavilla samalla tavalla kuin koulutus, terveelliset elintavat ja teknologiset apuvälineet, jotka parantavat ihmisen toimintakykyä.

Onnistuneessa tiedekirjassa puhuu tutkija, joka argumentoi rohkeasti ja tunnistaa oman positionsa. Tämä on erityisen tärkeää, kun tutkija haluaa osallistua eettisesti tulenarkaan keskusteluun, jota väärinymmärrykset tai ennakkoluulot sekoittavat. Psykoaktiivisten aineiden käyttö on juuri tällainen aihe. Hupli haluaa teoksessaan ottaa kantaa ihmisystävällisemmän päihdepolitiikan puolesta. Hän tekee sen erittäin uskottavasti sekä osoittamalla tieteellistä ja yhteiskunnallista näkemystä että kuvaamalla avoimesti omaa kehitystään tutkijana ja tajustepolitiikan aktiivina."

***

Aleksi Hupli on valtiotieteiden ja lääketieteellisen antropologian maisteri sekä yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän on tutkinut päihteitä ja niihin liittyviä käytäntöjä yli vuosikymmenen ajan.

***

Finaaliin ehdolla lähes sata teosta

Voittaja seulottiin seitsemän finalistin joukosta. Kisaan osallistui 93 suomen- ja ruotsinkielistä teosta 21 tieteen kotimaiselta kustantajalta.

Vuoden 2024 valinnoista päättäneeseen raatiin kuuluivat professori Jussi Laine, dosentti Maria Mäkelä ja dosentti Jan Weckström. Päätöksissään itsenäisen raadin sihteerinä toimi Suomen tiedekustantajien liiton pääsihteeri, professori Pauliina Raento.

***

Suomen tiedekustantajien liitto rahoittaa Vuoden tiedekirja -palkinnon sen tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Vuoden tiedekirja on yksi Suomen tärkeimmistä kirjallisuuspalkinnoista. Se perustettiin vuonna 1989.