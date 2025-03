SDP:n Eemeli Peltonen: Hallituksen norminpurkubluffin kärsijöinä ovat kunnat ja asukkaiden palvelut

– Kuntaliiton Normitutka-tutkimuksen mukaan eduskunta on nykyisen hallituksen aloitteesta toistaiseksi säätänyt kunnille 14 uutta velvoitetta ja vähentänyt 17 velvoitetta. Alun perin hallituksen lupauksena oli, että kuntien normeja ja rahoitusta vähennettäisiin samassa suhteessa. Kuitenkin on käynyt niin, että tänä vuonna kunnilta leikataan valtionosuusrahoitusta 23 miljoonalla eurolla, eikä purettavia normeja näy eikä kuulu. Hallitus asettaa kunnat todella tukalaan tilanteeseen. Näyttääkin siltä, että hallituksen normienpurkutalkoissa on kyse puhtaasta leikkauksesta, jonka kunnat saavat katettavakseen ilman, että tehtävät tosiasiallisesti vähenevät. Ei näin voi jatkua, Peltonen sanoo.

Peltonen muistuttaa, että tilanne ei ole tullut SDP:lle yllätyksenä. Hallintovaliokunnassa SDP on pitänyt normien purkamisen ja rahoitusleikkauksen välistä epäsuhtaa esillä jo viime syksynä kuluvan vuoden valtion budjettia käsiteltäessä. Nyt Kuntaliiton tutkimus vahvistaa sosialidemokraattien näkemystä.

– Tilannehan on kuntien kannalta menossa vain huonompaan suuntaan, sillä viime kevään kehysriihessä hallitus linjasi säästävänsä kunnilta normeja purkamalla jopa 100 miljoonaa euroa. Oletettavaa on, että leikkaukset jatkuvat, vaikka tehtävät eivät vähene läheskään rahoitusleikkausta vastaavalla tavalla ja aikataulussa. Tämä on suuri isku kunnille, jotka painivat lähivuodet muutenkin vaikean taloudellisen tilanteen kanssa. Hallituksen politiikka uhkaa käydä kunnille kalliiksi.

Peltonen korostaa, että kuntien tarpeettomien ja päällekkäisten normien purkaminen on sinänsä kannatettava tavoite. Ratkaisevaa on kuitenkin tapa, jolla kuntien normeja lopulta vähennetään. Hallituksen normien purku on pelkkä bluffi, jos se koituu kunnille yksinomaan rahoitusleikkauksina.

– Meille SDP:ssä on selvää, että kuntien tehtäviä voidaan karsia silloin, kun se on järkevää eikä vaaranna palvelujen laatua tai kansalaisten oikeuksia. Mutta tällaisten etukäteisleikkausten tekeminen kuntien rahoitukseen ilman tietoa vähennettävistä tehtävistä on täysin vastuutonta ja kärsijöinä ovat kunnat ja kuntalaiset. Viimeistään nyt hallituksen pitäisi tehdä kuntapolitiikkaansa korjausliike, Peltonen sanoo.