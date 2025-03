Earth Hour tarjoaa elämyksiä kynttilänvalossa Espoossa

Espoon seurakunnat panostaa vieraskielisten tavoittamiseen – uudet englanninkieliset verkkosivut auki 18.3.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Espoon seurakuntien tavoitteena on lisätä alueemme vieraskielisten palvelemista. Uudet englanninkieliset verkkosivut ovat avautuneet osoitteessa: espoonseurakunnat.fi/english. Sivusto on suunnattu espoolaisille, joiden asiointikieli on englanti tai jotka haluavat selata tietoa englanniksi. Verkkosivuilla halutaan palvella ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tilastojen mukaan Espoon muuttovoitosta peräti 85 prosenttia on vieraskielisten ihmisten kautta tapahtuvaa.