Greenpeacen aktivistit osoittavat mieltään Metsä Boardin yhtiökokouksessa: “Metsäyhtiöiden on sitouduttava jättämään luonnonmetsät rauhaan nyt!”

Petteri Orpon hallitus on tänään nuijinut läpi laajasti kritisoidun päätöksen, joka jättää runsaasti suojelun arvoisia vanhoja metsiä suojelukriteerien ulkopuolelle. Yli 430 tutkijaa on tuominnut Orpon hallituksen metsäkriteerit. Uhkana on, että vanhoja metsiä menetetään hakkuisiin, mikä kiihdyttäisi luontokatoa. Katseet kääntyvätkin nyt metsäyhtiöihin ja niiden puunhankintaan.

“Suomen metsäluonto on ahtaalla. Suojelua tarvitaan lisää, hakkuita vähemmän. Yksikään vastuullisesti toimiva yritys ei voi ostaa puuta vanhoista tai luonnontilaisista metsistä. Metsäyhtiöiden on sitouduttava jättämään luonnonmetsät rauhaan nojaten uskottaviin, tieteen mukaisiin kriteereihin”, Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen sanoo.

Metsä Group, johon Metsä Board kuuluu, väittää, ettei yhtiö hanki puuta vanhoista, luonnontilaisista tai muuten suojelunarvoisista metsistä. Silti Metsä Group on jäänyt kiinni hakkuusuunnitelmista, jotka kohdistuvat tällaisiin metsiin esimerkiksi Sallassa [2, 3, 4].

“Metsä Group puhuu kauniita, mutta ei pysty kertomaan, voiko sen tuotteisiin päätyä puuta esimerkiksi Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamista luonnonmetsistä, joita tutkijat ovat esittäneet suojeluun. Riski luonnonmetsien puun päätymisestä myös Metsä Boardin tuotteisiin säilyy niin kauan, kun yhtiön linjaukset ovat ympäripyöreitä eikä selkeitä vastauksia saada”, sanoo Liimatainen.

Luonnonmetsä-työryhmä on kartoittanut luonnonmetsiä valtion mailla vuosina 2020-2023 kriteerein, jotka Syken ja Luken arvion mukaan vastaavat vanhojen metsien EU:n ohjeistusta varsin hyvin. Luontopaneeli onkin esittänyt näiden arvokkaiden metsien suojelua, mutta niiden säästyminen on nyt kiinni myös Metsähallituksen asiakkaista, kuten Metsä Groupista. Kuvia ja karttoja Luonnonmetsätyöryhmän kartoittamista kohteista täällä.