Joka kolmannessa tuontiautossa on merkintä vauriokorjauksesta

Uuteen dataan perustuva puolueeton ”2025 Tuontiautotutkimus” paljastaa, että jopa 30 % Keski-Euroopasta tuotavista autoista on merkintä vakuutusyhtiön maksamasta korjauksesta. Samalla palkittiin neljä autoliikettä ”Paras tuontiautoliike” palkinnolla. Huolestuttavaa on, että yli 10 % autoista on kokenut merkittäviä, yli 3 000 euron korjaustöitä ja joukossa on todella pahasti kolaroituja ja jopa vakuutusyhtiön lunastamia autoja.