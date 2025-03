Kokoomuksen Autto EU:n puolustuksen valkoisesta kirjasta: Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin

Euroopan komissio on tänään julkaissut puolustuksen valkoisen kirjan, joka linjaa toimenpiteitä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on korostanut Euroopan puolustuksellista haavoittuvuutta ja osoittanut, että EU:n on kyettävä puolustamaan itseään tehokkaammin ja itsenäisemmin. Valkoisessa kirjassa painotetaan strategista omavaraisuutta, puolustusteollisuuden kehittämistä ja jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistämistä.

"Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti, ja meidän on vastattava siihen vahvalla yhteisellä strategialla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että emme voi enää viivytellä puolustuskykymme vahvistamista. Valkoinen kirja osoittaa, että Euroopalla on tahtotila ja tarve lisätä puolustuksellista omavaraisuuttaan ja vahvistaa tuotantokapasiteettiaan, jotta pystymme vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Kaikki panostukset tehdään ensisijaisesti, jotta rauha voidaan turvata Euroopassa", toteaa suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.).

Valkoinen kirja korostaa tarvetta lisätä investointeja muun muassa puolustusteknologiaan, ilma- ja ohjuspuolustukseen, tykistöön, ammuksiin ja kyberpuolustukseen. Erityisesti Suomelle tärkeää on se, että vaikka meitä ei uhkaa perinteinen sota, tämä kokonaisuus tukee myös kriittisen infrastruktuurin suojaamista ja kyberkykyjen kehittämistä, joilla voidaan vastata Venäjän hybriditoimiin.

"Euroopan on kyettävä puolustamaan kansalaisiaan ja arvojaan. Ukrainassa käytävä sota on muistutus siitä, että vapaus ja turvallisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä. On selvää, että tarvitsemme lisää puolustusyhteistyötä, investointeja ja strategista omavaraisuutta. Yhteiset investoinnit puolustukseen vahvistavat Eurooppaa ja sen roolia kansainvälisessä turvallisuusjärjestelmässä. Valkoinen kirja on tärkeä askel tähän suuntaan, ja on olennaista, että jäsenvaltiot sitoutuvat kunnianhimoisesti näihin tavoitteisiin. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin", Autto toteaa.

Valkoinen kirja esittää myös keinoja nopeuttaa puolustushankkeita ja syventää EU-maiden välistä operatiivista yhteensopivuutta. Suomen näkökulmasta valkoisen kirjan tavoitteet tukevat myös sotilaallisen liikkuvuuden edistämistä, joka on tärkeää Suomen turvallisuudelle. Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen hyödyttää paitsi puolustusta myös koko yhteiskuntaa, parantaen esimerkiksi logistiikkaa ja kansainvälistä kauppaa.

”Tämä osoittaa, että puolustukseen tehtävät investoinnit eivät ole vain turvallisuuskysymyksiä, vaan niillä on laajempia positiivisia vaikutuksia myös talouteen ja infrastruktuurin kehittämiseen”, Autto sanoo.