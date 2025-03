Kallion kesäkatujen suunnitelma on valmis ja rakentaminen lähenee

Kesäkadut tarjoavat kaupunkilaisille mahdollisuuksia viettää aikaa yhdessä ja erikseen sekä aktiivisesti tehden että rennosti oleillen. Kallion kesäkatujen kokonaisuus koostuu teemaltaan ja tunnelmaltaan erilaisista alueista, joita yhdistää Kallion yhteisöllinen, avoin ja luova ilmapiiri. Tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten viihtyvyyttä alueella.

Kesäkatujen rakentaminen aloitetaan arviolta huhtikuun loppupuolella. Kaikkiaan kesäkatuja tulee Porthaninkadun, Fleminginkadun ja Vaasankadun varrelle noin kilometrin verran. Merkittävimmät kesäaukiot tulevat Karhupuiston ympäristöön ja Franzéninaukiolle. Pienempiä kesäaukioita Kallioon tulee neljä. Lisäksi Hämeentien varteen tuodaan uusitut ja aiempaa runsaammat ruukkuistutukset.

Kesäkadut toteutetaan pääasiassa kadunvarsipysäköinnin tilaan tuotavilla istutuksilla ja kalusteilla. Kesäkadut rakennetaan kevyesti ilman suurempia rakenteellisia muutoksia nykyisiin katurakenteisiin. Kesäkadut on näin helppo purkaa syksyllä talven ajaksi, jolloin liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen.

Porthaninkadulla ajokaistojen leveys pysyy ennallaan, jotta myös raitiovaunut pääsevät kulkemaan katua kesän aikana. Ajokaistojen kaventuminen Fleminginkadun ja Vaasankadun väliaikaisilla pihakaduilla mahdollistaa katujen viihtyisyyden kehittämisen tavalla, jossa jalkakäytäviä ei tarvitse kaventaa.

Kivijalkaliikkeet ja ravintolat laajentavat toimintaansa kaikilla kesäkaduilla. Jo aiempina kesinä monet ravintolat ovat levittäytyneet kadunvarsipysäköinnin tilaan parklet-terasseillaan. Tulevana kesänä noin kymmenen yritystä hyödyntää mahdollisuutta laajentaa tilaansa kadulla entisestään.

Kesäkaduille jätetään paikkoja myös huolto- ja saattoliikenteelle. Kallion sisällä autolla tehtäviin matkoihin voi kohdistua pieniä reittimuutoksia, mutta vapaa reitti löytyy kuitenkin jokaiseen kiinteistöön. Taksiasema sijaitsee jatkossakin Karhupuiston ympäristössä ja joukkoliikenteen reitit pysyvät pääasiassa ennallaan.

Yhteissuunnittelua kaupunkilaisten ja alueen toimijoiden kanssa

Kesäkatujen suunnittelun pohjana ovat toimineet kaupunkilaisten ja Kallion yhteisöjen sekä muiden toimijoiden ajatukset ja ideat. Kaupunkilaiset ovat päässeet osallistumaan suunnitteluun syksyllä 2024 Kalliossa järjestettyjen asukastilaisuuksien ja verkkokyselyn kautta. Suunnitelmia on työstetty myös alueen yrittäjistä ja toimijoista koostuneessa ryhmässä yhteissuunnittelun menetelmin.

– Olemme iloisia kesäkaduista – ne tuovat Kallioon vehreyttä, elävöittävät kaupunkitilaa ja vahvistavat yhteisöllisyyttä. On ollut hienoa nähdä, miten katuja on suunniteltu yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin kanssa. Yritykset ovat myös sitoutuneet mukaan, jotta kesäkaduista tulee aidosti alueen näköisiä, kertoo ravintola Oivan ravintoloitsija Johanna Rönkkö.

Alueen toimijoiden ja asukkaiden toiveet näkyvät valmistuneessa suunnitelmassa. Esimerkiksi Fleminginkadun Pride-katu, Vaasankadun keinut, Karhupuiston peli- ja leikkialueet, runsas kasvillisuus ja pölyttäjien huomiointi kasvivalinnoissa ovat suoraan asukkaiden toiveista suunnitelmiin vietyjä ideoita. Kesäkatujen liikenteellisiä ratkaisuja on edelleen yhteensovitettu kesäkatuja lähellä sijaitsevien työmaiden tarkentuneisiin järjestelyihin, jotta liikkumiseen kohdistuisi mahdollisimman vähän haittoja.

Kiertotalous näkyy suunnittelussa

Kallion kesäkatujen kalusteista noin puolet tulee kierrätettyinä Helsingin aikaisemmista katukokeiluista. Kalliossa käytettäviä kalusteita on käytetty aiemmin Esplanadin kokeilussa ja keskustan kesäkatukohteissa. Kun kalusteita käytetään uudelleen, on kesäkatujen hiilijalanjälki ja kustannukset pienemmät. Uudelleenkäytettävien kalusteiden lisäksi kokonaisuutta täydentävät uudet penkit ja muut kalusteet. Kalustevalinnoissa on huomioitu uudelleenkäytettävyys myös Kallion kesäkatujen jälkeen. Kalusteet noudattelevat selkeitä muotoja ja ovat tyyliltään rouheita ja pelkistettyjä sekä mittakaavaltaan katutilaan ja Kallion miljööseen sopivia.

Kesäkatujen ilmeen ja tunnelman oleellisena muodostajana on runsas ja rehevä kasvillisuus, joiden lomaan toiminnot sijoittuvat. Kasvillisuudella tuodaan pehmeää kontrastia muuten hyvin urbaaneille katualueille. Kalusteiden tapaan kasvivalinnoissa on päästy uudelleenkäyttämään muun muassa Esplanadeilta tuttuja laakeri- ja oliivipuita Hämeentielle tulevissa ruukkuistutuksissa.

Karhupuiston tapahtumalavan voi varata käyttöönsä maksutta

Karhupuiston ja Matti Heleniuksen puiston väliin rakennettava väliaikainen tapahtumalava ja siihen yhdistetty Karhupuiston tapahtuma-alue ovat kaupunkilaisten varattavissa 16.5.–30.9.2025. Tapahtumalavalla nähdään kesän aikana myös alueen toimijoiden, kuten Taideyliopiston ohjelmaa.

– On hienoa, että kaupunki tarjoaa kulttuuritoimijoille mahdollisuuden hyödyntää kesäkatujen tapahtumalavaa. Tämä tukee taiteen saavutettavuutta ja elävöittää kaupunkitilaa monipuolisilla tapahtumilla, toteaa Taideyliopiston ylioppilaskunnan työntekijä Karoliina Korvuo, joka on tuottamassa lavalle Vapaan taiteen tilan popup -ohjelmistoa heinä-elokuun taitteeseen.

Lavan ja alueen voi varata maanantaista sunnuntaihin kello 9–21. Varauksen voi tehdä enintään kuudeksi tunniksi kerrallaan ja varaaminen on maksutonta. Äänentoistolaitteiden käytön tulee loppua viimeistään kello 21.00. Lavan voi varata Varaamon verkkosivuilta osoitteesta varaamo.hel.fi toukokuun alusta lähtien. Tapahtumalavan käytössä on noudatettava lavan käyttösääntöjä. Sääntöjen avulla varmistetaan, ettei käytöstä aiheudu häiriötä lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Kesäkatujen vaikutukset arvioidaan huolellisesti

Kesäkatujen avulla selvitetään pysyvien kävely-ympäristön toimenpiteiden soveltuvuutta kuhunkin kohteeseen. Kesäkatukohteet arvioidaan, niistä kerätään opit ja lopulta toimivimmista ratkaisuista toteutetaan poliittisen päätöksenteon kautta pysyviä parannuksia kaupunkitilaan.

Helsinki arvioi kesäkatujen vaikutuksia monipuolisesti. Vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa palveluyritysten liiketoimintaan sekä liikenteen määriin ja suuntautumiseen. Lisäksi kesäkaduilla tutkitaan vaikutuksia huoltoliikenteen sujuvuuteen, meluun, ilmanlaatuun, luonnon monimuotoisuuteen sekä ihmisten viihtyvyyteen.