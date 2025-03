Schneider Electricin kiinteistöratkaisut tukevat SRV:n elinkaarihanketta Uudenkaupungin Wintterissä

Jussi Heikkilä siirtyy uuteen rooliin Schneider Electricillä 28.2.2025 11:22:48 EET | Tiedote

Jussi Heikkilä on aloittanut Schneider Electric Finland Oy:n Country Operations Managerina ja maayhtiön johtoryhmän jäsenenä 1.2.2025 alkaen. Jatkossa Heikkilän vastuulla on muun muassa Schneider Electricin eri toimintojen yhdenmukaistaminen ja optimointi sekä kaupallisten prosessien kehittäminen. Lisäksi hän on mukana varmistamassa asiakaspalvelun ja teknisen tuen tiimeihin liittyvien asioiden koordinointia yhdessä liiketoimintayksiköiden ja myyntikanavien kesken. – Olen erittäin tyytyväinen, että pääsen kehittämään Schneider Electricin toimintaa sisäisesti ja asiakkaiden suuntaan. Toimintojen optimointi auttaa meitä kaikkia tuottamaan arvoa asiakkaille muun muassa asiakaskeskeisten strategioiden, dataan perustuvan päätöksenteon ja vahvojen johtamiskäytäntöjen avulla. Kaupallisten prosessien kehittäminen ja työstä saatujen oppien vieminen päivittäiseen tekemiseemme varmistaa, että pysymme jatkossakin kehityksen kärjessä, Heikkilä kertoo. Heikkilällä on taustallaan pitkä ja monipuoline