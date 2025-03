Jenni Räinän kaunis ja omakohtainen uutuuskirja on vaikuttava teos luonnon katoamisesta

Antti Tuomaisen kirjasta taas tv-tuotanto! Palkittuun romaaniin perustuva Pikku Siperia -elokuva Netflixissa maaliskuussa 24.2.2025 15:23:23 EET | Tiedote

Antti Tuomaisen romaani pääsee jälleen ruuduille, kun kansainvälisen Petrona-kirjallisuuspalkinnon voittanut ja arvovaltaisessa The Times -lehdessä vuoden kirjaksi valittu Pikku Siperia saa Netflix-ensi-iltansa maaliskuussa. Kirjaan perustuva elokuva on Netflixin ensimmäinen alkuperäistuotantona tehty suomalaiselokuva ja sen on ohjannut Dome Karukoski.