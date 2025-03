Fiksuviini testasi kaikki Alkon alle 9€ valkoviinit: Tämä on paras.

Fiksuviini.fi-palvelu testasi kevään 2025 aikana kaikki Alkon alle 9 euron puna- ja valkoviinit sekä kaikki alle 10 euron kuohuviinit. Fiksuviinin perustajan Henry Johanssonin mukaan idea sai alkunsa siitä, kun Fiksuviini arvioi sosiaalisessa mediassa Alkon edullisimman punaviinin, mikä sai poikkeuksellisen paljon huomiota. Sisältö sai yli 600.000 näyttöä, tuhanseja tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Viesti seuraajilta oli hyvinkin selvä: edulliset viinit kiinnostavat ja niistä kirjoitetaan tai arvioidaan aivan liian vähän. Fiksuviinin viiniasiantuntija Petri Pellinen otti tehtävän vastaan ja asetti kyykkyviinit paremmuusjärjestykseen.

"Olemme saaneet seuraajiltamme usein toiveita siitä, että meidän pitäisi testata Alkon “kyykkyviinejä”, eli matalimman hintakategorian viinejä. Löytyykö sieltä mitään hyvää? Mikä on paras? Päätimme haastaa itsemme sekä Alkon viinit toteuttamalla toiveen", Johansson kertoo.

Petri Pellinen summasi maisteluu osallistuneiden viinien laatua seuraavasti:

"Ensimmäinen ajatus näistä viineistä oli; Miksi näitä tehdään? Näin huonoja, karvaita, epätasapainoisia ja epämiellyttäviä viinejä ei kyllä kukaan tarvitse. Ja ennen kaikkea, jos suuren yleisön käsitys viineistä on syntynyt näistä viineistä, ei ole yhtään ihme, että minullekin usein sanotaan, etten pidä viinistä sillä se on karvasta ja hapokasta epämiellyttävää litkua. Noin kolmestakymmenestä viinistä 95 % oli juuri sitä."

Fiksuviini tulee paljastamaan kaikkien kategorioiden voittajat kevään 2025 aikana, mutta alle 9 euron valkoviinien voittaja on jo selvillä.

Alkon paras valkoinen kyykkyviini on Rudesheimer Rosengarten 2023

Kirkas vaaleankeltainen viini, jossa on hentoa vihertävyyttä.

Tuoksu on nuori, puhdas ja raikas. Lasista nousee hento sitrushedelmien ja omenan tuoksu.

Maku on puolikuiva, kevyt ja raikas. Omenan ja sitruunan makuinen alku, jota tukeen kevyt jäännössokerisuus. Maulla on hyvä intensiteetti sekä tasapaino. Alkoholi on alhainen. Jälkimaku on puhdas, keskipitkä ja sitruksinen.

Hyvä kevyt tasapainoinen ja monikäyttöinen viini. Yllättävää kyllä alkoholipitoisuus oli 8 % joten myös markettikamaa. Alle kympillä markettiviinien kärkipäätä ja Alkon alle 9 € valkoviineistä paras. Sopii hyvin erilaisille salaateille ja esimerkiksi savulohi quichen kanssa.

88/100

-Petri Pellinen