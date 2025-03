SDP:n Kim Berg: SDP tukee hoitoon pääsyä

- Me emme vastusta periaatteellisesti kela-korvauksia tai yksityistä palvelutuotantoa. Ne ovat toimiva keino silloin, kun julkinen terveydenhuolto ei pysty tarjoamaan palveluja riittävällä tasolla. Siitä on kysymys juuri nyt: tuemme gynekologian ja hammashoidon kela-korvauksia, jotka muodostavat suurimman osan tästä esityksestä. Siksi myös äänestimme sen puolesta, Kim Berg sanoo.

- SDP:n ykköstavoite on, että ihmiset pääsevät hoitoon. Sen sijaan kritisoimme hallituksen toimia, joilla veronmaksajien rahoja on kela-korvausten muodossa siirretty yksityisten terveysfirmojen kassaan ilman, että hoitoon pääsy on parantunut. Näin kävi taannoin hallituksen nostettua lääkärikäyntien kela-korvauksia. Hinnat ja kustannukset nousivat, mutta lääkärikäynnit eivät lisääntyneet. Rahaa paloi kymmeniä miljoonia, Berg muistuttaa.

Bergin mukaan tiettyjen erityistapausten kuten gynekologipalveluiden ja suunterveydenhoidon kohdalla kela-korvausten käyttäminen on perusteltua. Sen sijaan yleisesti rahan laittaminen lääkärien yksityiseen bisnekseen ei ratkaise terveydenhoidon ongelmia ja siksi rahat pitäisi käyttää paremmin julkisen perusterveydenhoidon parantamiseen ja hoitoon pääsyn varmistamiseen.

SDP esitti lausumassaan hintakattoa, joka estäisi veronmaksajien rahojen valumisen suoraan hintoihin.

- Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tietysti se, että julkinen terveydenhuolto pystyy tarjoamaan nämäkin palvelut ilman kela-korvauksia, Berg päättää.

SDP:n esittämät lausumat kela-korvauksiin

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi lainsäädäntövalmisteluun, jotta yksityiset hedelmöityshoidot saadaan kela-korvattavaksi ilman sairausperustetta eri perhemuotojen yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ja syntyvyyden edistämiseksi.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korvattavuuden vaikutuksia hintoihin sekä korvauksien kohdentumiseen yhdenvertaisesti eri ihmisiin ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädäntövalmisteluun, esim. säätämällä enimmäismaksusta ja hintakatosta.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto turvaa hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen palveluidenkehittämiseksi niin, että esimerkiksi gynekologisia palveluita olisi paremmin saatavilla, myös perusterveydenhuollossa.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkasti tekemiensä Kela-korvausmuutosten vaikutuksia erityisesti julkisen erikoissairaanhoidon jonoihin ja kustannuksiin, erikoistaksasta saatavan hyödyn jakaantumiseen eri tuloluokkien välillä ja yksityisten terveyspalveluiden hintakehitykseen ja antaa asiasta selvityksen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vuoden 2026 loppuun mennessä.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selkeyttää viipymättä, vaikuttaako ns. kanavointiratkaisu (HE 123/2024 vp) sairausvakuutuskorvauksiin varatun lisärahoituksen nousuun 633 miljoonaan euroon kokonaisuudessaan.

Eduskunta edellyttää, että hallitus harkitsee perusteellisesti tulevien kela-korvausuudistusten tarkoituksenmukaisuutta lausuntopalautteen perusteella ja arvioi rahoituksen ohjaamista kohdennettuna hyvinvointialueiden palveluihin vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uudistuksen vaikutuksia tarkasti ja korjaa viipymättä esiin tulevia ongelmia esim. säätämällä enimmäismaksusta ja hintakatosta.