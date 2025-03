Ministerit Adlercreutz ja Bergqvist: Nuorisobarometri 2024 tuo esiin sekä toivoa että huolta nuorten tulevaisuususkoon liittyen

– On hienoa nähdä, että barometrin mukaan nuoret edelleen uskovat koulutuksen merkitykseen. Samalla nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt merkittävästi. Kouluun ja perusopetukseen panostaminen onkin keskeistä jatko-opintoihin ja työelämään tarvittavan pohjan vahvistamiseksi, Adlercreutz sanoo.

– Tulevaisuuteen optimistisesti suhtautuvien nuorten osuus on laskenut peräti 20 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Tähän tulokseen on suhtauduttava vakavasti ja selvitettävä sen taustalla olevat syyt. Siksi olen kutsunut opetus- ja kulttuuriministeriössä koolle eri alojen asiantuntijoita tuottamaan konkreettisia toimenpidesuosituksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, Bergqvist sanoo.

Yksi myönteinen kehityssuunta on, että nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1997. Myös nuorten tunne kiinnittymisestä yhteiskuntaan ja sen instituutioihin on pysynyt vahvana barometrin 30 vuoden aikana.

– On ilahduttavaa nähdä, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut. Meidän on edelleen luotava nuorille kannustavia toimintaympäristöjä aktivoitumiseen. Tämä on tärkeää, jotta demokratiamme voi hyvin, Adlercreutz sanoo.

– Nuorisoministerinä minulla on kunnia tavata paljon nuoria. Monet ovat pitäneet tämän päivän polarisoitunutta ja kärjistynyttä keskusteluilmapiiriä syyksi olla osallistumatta politiikkaan tai järjestöihin. Lisäksi mediassa maalataan usein erilaisia uhkakuvia ja unohdetaan tuoda esiin myös myönteisiä muutoksia. Me kaikki voimme auttaa luomaan myönteisemmän keskusteluilmapiirin yhteiskunnassa, Bergqvist päättää.