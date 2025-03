Naantalin kaupungin kuntavaalipaneeli 27.3. kokoaa ehdokkaat keskustelemaan kaupungin toiminnasta ja tulevaisuudesta

Naantalin kaupunki järjestää ensimmäistä kertaa kuntavaalipaneelin ensi viikon torstai-iltana 27.3. Vaalipaneelissa asukkaat pääsevät tutustumaan kevään kuntavaaleissa ehdolla oleviin puolueisiin ja heidän kantoihinsa erilaisissa kaupungin toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Paneelissa paneudutaan muun muassa kaupungin talouteen, kehittämiseen, perusopetukseen, kulttuuriin, Saaristomeren tilaan sekä liikkumiseen.

Naantalin kaupunki haluaa vaalipaneelin kautta tukea kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja lisätä kiinnostusta kevään vaaleihin.

– Haluamme kannustaa kuntalaisia äänestämään kevään kuntavaaleissa ja tarjota kanavan päästä tutustumaan ehdolla oleviin puolueisiin ja heidän kantoihinsa. Vaalipaneelissa kuntalaiset saavat mahdollisuuden kuulla erilaisia näkökulmia äänestyspäätöstä miettiessään, kertoo Naantalin kaupungin hallintojohtaja Riitta Luotio.

Vaalipaneelissa keskustelemassa ovat Henry Palomäki (Vas.), Sirpa Hagsberg (SDP), Leena Haanpää (Vihr.), Jari-Antti Hörkkö (Kesk.), Tero Tavio (Kok.), Erika Tavio (PS), Olavi Mäkinen (RKP), Tommy Björkskog (KD) sekä Sami Hyttinen (Lib.). Paneelin juontaa freelance-toimittaja Lassi Lähteenmäki.

Kuntavaalipaneelissa myös nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajat esittävät kysymyksensä. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää ehdokkaille muutamia kysymyksiä.

– Luvassa on varmasti kiinnostavaa ja vilkasta keskustelua. Toivotamme kuntalaiset lämpimästi tervetulleeksi mukaan kuntavaalipaneeliin, Luotio sanoo.

Kristoffer-sali on saavutettavissa pyörällä sekä Fölin bussiyhteyksin. Lähin pysäkki on Naantalin kylpylä. Huomioithan rakennustyömaasta johtuvat, muuttuneet liikennejärjestelyt Kalevanniemen kampuksen alueella. Opintien varrella on työmaasta johtuen aiempaa vähemmän parkkitilaa. Pysäköintitilaa löytyy myös Aurinkotien toiselta puolelta, esimerkiksi Teljen kentältä, n. 600 metrin etäisyydeltä tapahtumapaikasta.

Muista käyttää äänioikeuttasi

Kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti aluevaalien kanssa sunnuntaina 13.4.2025. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 2.–8.4.2025. Voit äänestää molemmissa vaaleissa samalla kertaa. Voit kuitenkin halutessasi äänestää eri vaaleissa myös eri kerroilla tai käyttää äänioikeuttasi vain toisessa vaalissa.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon 2.–8.4.2025 missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Naantalin ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat löydät kaupungin sivuilta: www.naantali.fi/vaalit

Vaalipäivänä 13.4.2025 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, ketkä päättävät tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista seuraavat neljä vuotta. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin, jotka päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta. Aluevaaleissa valitaan valtuutetut aluevaltuustoihin, jotka vastaavat hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Ota äänestyspaikalle mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.