Oikeuden päätös Yhdysvalloissa: Greenpeacen maksettava 660 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset öljy-yhtiö Energy Transferille

Öljy-yhtiö Energy Transferin Greenpeacea vastaan nostama SLAPP-oikeudenkäynti (strategic litigation against public participation) päättyi myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa Mortonin piirikunnanoikeudessa. Yhdeksänhenkinen valamiehistö päätti, että Greenpeacen Yhdysvaltojen toimijoiden (Greenpeace Inc, Greenpeace Fund) ja Greenpeace Internationalin on maksettava 660 miljoonan dollarin korvaukset. Greenpeace pitää Energy Transferin nostamaa oikeusjuttua perusteettomana yrityksenä vaientaa suurten öljy-yhtiöiden kritisoijat.

“Tämän oikeusjutun tulisi huolestuttaa aivan kaikkia, poliittisista näkemyksistä riippumatta”, kommentoi Greenpeacen Yhdysvaltojen toimintojen vt. toiminnanjohtaja Sushma Raman.

“Suuryritykset pyrkivät väärinkäyttämään oikeusjärjestelmää arvostelijoidensa vaientamiseksi. Jokaisen tulisi olla huolissaan oikeuksistamme sananvapauteen ja mielenosoittamiseen, joita tämänkaltaiset oikeusjutut pyrkivät tuhoamaan. Nämä ovat korvaamattomia oikeuksia, joita ilman oikeudenmukaisuus ei voi toteutua – siksi jatkamme kamppailua oikeustoimia vastaan. Suuret öljy-yhtiöt voivat yrittää pysäyttää meidät, mutta ne eivät voi vaientaa kokonaista liikettä," Raman jatkaa.

“Todistamme paluuta täysin vastuuttomaan ja holtittomaan käytökseen, joka on jo lietsonut ilmastokriisiä, syventänyt ympäristökysymyksiin liittyvää rasismia ja asettanut fossiiliteollisuuden voitot ihmisten terveyden ja planeetan hyvinvoinnin edelle. Meitä ei kuitenkaan voi vaientaa. Me emme aio luovuttaa,” kommentoi Mads Christensen, Greenpeace International pääsihteeri.

Energy Transferin nostama oikeusjuttu on malliesimerkki niin sanotusta SLAPP-oikeudenkäynnistä, eli strategisesta kanteesta, jolla kansalaisjärjestöt ja aktivistit pyritään vaientamaan hukuttamalla nämä korvausvaatimuksiin ja oikeudenkäyntikuluihin.[1] Suuret öljy-yhtiöt Shell, Total ja ENI ovat myös haastaneet Greenpeacen SLAPP-oikeudenkäynteihin viime vuosina.[2] Muutama näistä oikeusjutuista on pysäytetty jo alkumetreillä. Esimerkiksi Ranskassa Greenpeace voitti Total Energiesin SLAPP-kanteen 28.3.2024 ja Greenpeace UK sekä Greenpeace International saivat Shellin vetäytymään kanteestaan 10.12.2024.

“Energy Transfer ei tule saamaan viimeistä sanaa. Kohtaamme heinäkuussa Energy Transferin oikeudessa Alankomaissa, kun EU-oikeuden nojalla nostamamme vastakanne Energy Transferin vaiennusyrityksiä ja SLAPP-kannetta vastaan alkaa. Me emme peräänny, emmekä vaikene”, sanoo Greenpeace Internationalin lakineuvonantaja Kristin Casper.

Helmikuussa 2024 Greenpeace International käynnisti historian ensimmäisen EU:n anti-SLAPP -direktiiviin perustuvan oikeusjutun Energy Transferia vastaan alankomaalaisessa tuomioistuimessa.[3] Greenpeace hakee kaikkien Energy Transferin sitä vastaan nostamien oikeusjuttujen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamista.

Viitteet

1. Energy Transferin ensimmäinen oikeusjuttu jätettiin Yhdysvaltojen liittovaltion järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän RICO(the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) -asetuksen nojalla. Oikeusjuttu hylättiin, ja tuomari totesi, etteivät todisteet likimainkaan tue järjestöjen käsittelemistä RICOn tarkoittamana rikollisena toimijana. Koska liittovaltion oikeus ei ottanut kantaa kanteen sisältämiin kunnianloukkaus- ja salaliitto-väitteisiin, Energy Transfer nosti välittömästi uuden oikeusjutun Pohjois-Dakotan osavaltion oikeudessa näiden ja uusien väittämien pohjalta.

2.. SLAPP-oikeudenkäyntien vastaisen koalition(CASE) raportti dokumentoi 1049 SLAPP-oikeudenkäyntiä Euroopassa vuosien 2010-2023 välillä. Pelkästään vuonna 2023 näitä oikeusjuttuja oli nostettu 166.