Robotti tunnistaa monikävijäpotilaat Pirkanmaan hyvinvointialueen päivystyksessä ja ohjaa selvittämään taustasyitä

Pirkanmaan hyvinvointialueen päivystyksessä otettiin helmikuun alussa käyttöön robotiikkaratkaisu, joka tunnistaa monikävijäpotilaat automaattisesti, ja mahdollistaa heidän tehokkaamman ohjaamisensa perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointiin. Ratkaisulla parannetaan hoidon laatua ja tehostetaan päivystyksen resurssien käyttöä.

Päivystyksen kuormituksen hallinta on kriittistä hoidon oikea-aikaisuudelle. Pirkanmaan hyvinvointialue hyödyntää kuormituksen hallinnassa ja potilaiden hoidon tukena mallia, jossa päivystyspotilaiden joukosta tunnistetaan monikävijäpotilaat – eli henkilöt, joilla on enemmän kuin viisi päivystyskäyntiä viimeisen vuoden ajalta. Monikävijäpotilaista lähetetään perusterveydenhuoltoon pyyntö jatkokontaktoinnista mahdollisten taustasyiden selvittämiseksi.



Manuaalinen tunnistusprosessi on ollut aikaa vievä ja tarkistukset on tehty muun kiireen lomassa aina, kun hoitajilla on ollut siihen mahdollisuus. Tämä on johtanut siihen, ettei tarkistuksia ole voitu suorittaa johdonmukaisesti kaikille potilaille. Monikävijäpotilaan kannalta tunnistamatta jääminen on voinut tarkoittaa sitä, että hänen hoitotarpeensa kiireettömiä taustasyitä ei olla päädytty selvittämään toivottavalla laajuudella.



Helmikuun alussa käyttöön otettu robotiikkaratkaisu seuloo päivystykseen ilmoittautuneista potilaista automaattisesti kaikki monikävijäpotilaat, varmistaen että jokainen monikävijäpotilas tulee tunnistetuksi. Tunnistamisen jälkeen potilaalta kysytään päivystyksessä erillinen lupa jatkoseurantapyynnön lähettämiseksi perusterveydenhuoltoon.

Tuloksia jo ensimmäisen kuukauden aikana



Ensimmäisen kuukauden aikana prosessin läpi on kulkenut lähes 7 000 potilasta, joista 10 % on tunnistettu monikävijöiksi. Heistä 6 %:lle on tehty yhteydenottopyyntö perusterveydenhuoltoon potilaan luvalla. Näille potilaille järjestetään jatkokontakti kahden viikon sisällä, jolloin hoidon tarve arvioidaan ja heidät voidaan ohjata tarkoituksenmukaiseen hoitoon.

“Pidämme erityisen tärkeänä, että kaikki monikävijäpotilaat tulevat tunnistetuiksi systemaattisesti, ja heille voidaan tarvittaessa tarjota perusterveydenhuollossa jatkohoitoa todellisen hoidon tarpeensa mukaisesti.Hektisessä päivystyksessä kun ei pääasiassa ole mahdollisuutta selvittää kiireettömiä taustasyitä oireiden taustalla. Perusterveydenhuollossa potilaan hoidon tarpeeseensa voidaan vastata tarkoituksenmukaisilla palveluilla, joka voi ennaltaehkäistä toistuvia käyntejä päivystykseen. Automaattisista tarkistuksista syntynyt aikasäästö vapauttaa päivystyksen hoitajien aikaa akuuttiin potilastyöhön” kuvaa projektista vastannut, Pirkanmaan hyvinvointialueen Erikoissuunnittelija, Noora Tulivuo automaation vaikutuksia.

Osa pitkäjänteistä kehitystä

Monikävijöiden tunnistaminen ja ohjaaminen on ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitystyön kohteena jo usean vuoden ajan. Nyt käyttöön otettu automaatioratkaisu on jälleen uusi askel tehokkaamman ja potilaskeskeisemmin toteutetun päivystystoiminnan suuntaan.



"Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme olla mukana tukemassa hyvinvointialuetta tässä tärkeässä kehitystyössä. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja vaivatonta koko projektin ajan, ja toivomme sen jatkuvan myös tulevaisuudessa hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamiseksi ja potilastyön vahvistamiseksi", sanoo Marja Heikkinen, Hyvinvointialueiden Asiakkuuspäällikkö, Digital Workforce.





