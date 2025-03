Kesärauhan ohjelma valmis - Princess Nokia ja Elektrolinnan kansainvälisiä dj’tä pursuava ohjelmisto viimeistelevät Kesärauhan 2025 artistikattauksen

Neljäkymmentä artistia lähes kuudestakymmenestä ensimmäistä kertaa Kesärauhassa





6.–8.6. Turun Linnanpuistossa esiintyy 58 artistia, joista 40 nähdään Kesärauhassa ensimmäistä kertaa. Festivaali on jokaisena järjestämisvuonnaan panostanut vahvasti uusiutuvaan ja ainutlaatuiseen artistikattaukseen. Ainoastaan kolme yhtyettä tämän vuoden ohjelmistosta nähtiin Kesärauhassa myös viime kesänä.

Kansainvälisiin pääesiintyjiin lukeutuvat tänään julkistetun Princess Nokian lisäksi mm. uransa viimeisen festivaalikeikan Suomessa soittava MEW, norjalaiset Sigrid ja Okay Kaya, ruotsalais-rappari Silvana Imam, kuluvan vuoden puhutuimman rock-albumin julkaissut englantilainen Lambrini Girls, brittiläinen laulaja-lauluntekijä Nilüfer Yanya ja ruotsalainen indie pop -artisti Ellen Krauss.



Kotimaisia tähtihetkiä tarjoilevat muun muassa Summer Sextetin kanssa spesiaalikeikan tekevä Arppa, nostalgisen paluun festarilavoille tekevät Regina, Husky Rescue, Damn Seagulls, Ville Leinonen & Valumo ja Giant Robot sekä Emma-palkittuja artisteja kuten Mirella, Pehmoaino ja Pesso. Tänä vuonna Kesärauha on halunnut nostaa esille runsaan määrän nousuaan suurempaan suosioon tekeviä artisteja kuten Kukkatalo, Touko, Us, Hopeasiivet, Nössö Nova ja Josen Pimeä Puoli.





Elektrolinnan ohjelmisto kansainvälisempi kuin koskaan

Elektrolinnan esiintyjinä nähdää mm. australialaistaustainen elektronisen musiikin kentän yksi nopeimmin kasvavista nimistä Juicy Romance, brittiläinen meritoitunut DJ-tuottaja Elkka, klassista kitaraa elektroniseen musiikkiin yhdistelevä, uudeksi Fred Againiksikin tituleerattu italialainen okgiorgio, norjalainen eteeristä elektronista pop-soundia esittävä Sassy 009 dj-settinsä kera, nouseva tukholmalainen elektronisen musiikin dj-tuottaja Killen. sekä slovakialainen, jopa Marc Rebilletin henkeä uhkuva omaperäinen ja kansainvälisesti tunnustettu FVLCRVM.

Kotimaisista nimistä Elektrolinnassa nähdään 25-vuotisjuhlavuottaan viettävä ja vankkaa kulttimainetta nauttiva rap-artisti Ameeba, SWANA-alueen (South West Asia and North Africa) musiikkiperinnöstä ja nykysoundeista ammentava DJ Renazin ja Cocon SWANA NIGHTS, Helsingin elektromusapiireissä kovassa hypessä oleva Sluts Against Techno, maineikkaassa HÖRissä oman setin soittanut Mary Young sekä oululainen, ensimmäistä kertaa Turussa nähtävä dj-kollektiivi Barbitalo.





Kesärauha kokeilee rohkeasti uusia lipunmyyntikäytäntöjä

Kesärauha on kehittänyt tänä vuonna uudenlaisia lipunmyyntikäytäntöjä, jotka ovat osaltaan siivittäneet festivaalin ennätyksellisen vahvaan ennakkolipunmyyntiin. Kesärauha lanseerasi marraskuussa Suomessa täysin uudenlaisen deposit-lipputyypin kolmen päivän festivaalilipuille. Deposit-lippu tarjosi kuluttajille vaihtoehdon jaksottaa lipun ostoa kahteen erilliseen maksuerään. Uudistuksen myötä erityisesti kolmen päivän lipunmyynti on piristynyt merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

“Kesärauhan erittäin positiivinen lipunmyyntitilanne on palkinto meille festivaalin tekijöille pitkäjänteisestä laadukkaan tapahtuman tekemisestä. Moni meillä aiemmin käynyt haluaa palata uudestaan ja löydämme joka vuosi uutta yleisöä, mikä on jokaiselle festivaalille unelmatilanne. Tällä hetkellä lipunmyynti on noin kuukauden edellä viime vuotta, mikä on ehdottomasti jo radikaalisti positiivinen tilanne. Kesärauhan ohjelma on nyt valmis ja olemme siihen supertyytyväisiä. Haluammekin toivottaa kaikki tervetulleiksi juhlimaan alkukesän helmeä Turkuun.” taustoittaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.



Akkreditointi Kesärauhaan on auki. Akkreditointi on tarkoitettu median, musiikki- ja kulttuurialan edustajille. Olemme kaikkiin hyväksytyn akkreditointipäätöksen saaneisiin henkilöihin yhteydessä 16.5.2025 mennessä. Akkreditointia voi hakea lomakkeen kautta: https://gest.fi/customers/afdjci/8035





KESÄRAUHA 6.–8.6.2025, Linnanpuisto, Turku

Mew (DK) “Exclusive Farewell Festival Show in Finland”, Princess Nokia (US), Sigrid (NO), Lambrini Girls (UK), Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Olavi Uusivirta, Arppa & Summer Sextet, Benjamin, Damn Seagulls, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Gasellit, Giant Robot, Husky Rescue, Karri Koira, Mirella, Okay Kaya (NO), Pehmoaino, Regina: Soita mulle, Litku Klemetti, Scandinavian Music Group, Vesta, Yona, Aaro630, DJ Ibusal, DJ Kridlokk, F, Goldielocks, Grande Mahogany, Hopeasiivet, Jambo & Band, Josen Pimeä Puoli, Kukkatalo, Kuusumun Profeetta, Lala Salama, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Olga, Pesso, Punomo, Senya, Shakkii, Touko, US, Ville Leinonen & Valumo

ELEKTROLINNA:

Elkka (UK), FVLCRVM (SK), Juicy Romance (AU), Killen. (SE), okgiorgio (IT), Sassy 009 dj set (NO), Ameeba, Baribitalo, Mary Young, Sluts Against Techno, SWANA NIGHTS: Renaz & Coco

Gasellit ja Litku Klemetti vaihtavat keskenään esiintymispäiviä Kesärauhassa - Gasellit siirtyy perjantaille ja Litku Klemetti lauantaille. Kesärauhan soittoaikataulut ilmoitetaan kevään aikana. Valmis ohjelma ja artistien päiväjako löytyy Kesärauhan sivuilta: kesarauha.fi/ohjelma