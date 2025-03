TSV:n tiedepalkinto Suomen meriarkeologiselle seuralle merkittävästä merenalaisen kulttuuriperintötyön edistämisestä

TSV:n tiedepalkinto on tunnustus tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on tehnyt ansiokkaasti näkyväksi tieteellisten seurojen toimintaa.

Suomen meriarkeologinen seura on kasvanut kolmenkymmenen vuoden aikana merkittäväksi meriarkeologian toimijaksi. Se on ensimmäinen suomalainen tieteellinen seura, jonka UNESCO on hyväksynyt neuvoa-antavaksi kansalaisjärjestöksi suojelemaan vedenalaista kulttuuriperintöä. Tämä on lisännyt Suomen meriarkeologian kansainvälistä näkyvyyttä ja tehnyt tunnetuksi vapaaehtoisten tekemää tieteellistä työtä.

– Suomen meriarkeologisen seuran monipuolinen toiminta on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Seura kokoaa säännöllisesti yhteen suuren joukon alan tutkijoita ja harrastajia ja lisää siten merkittävästi yleistä ymmärrystä tärkeästä kulttuuriperintöteemasta, toteaa palkintotoimikunnan jäsen ja TSV:n hallituksen puheenjohtaja Petri Karonen.

Suomen meriarkeologisen seuran toiminta pyörii noin kahdensadan vapaaehtoisten voimin, jotka tekevät vuosittain yli 700 henkilötyöpäivää merellä. Vapaaehtoisten työpanoksen arvo on satojatuhansia euroja, ja he vastaavat suurimmasta osasta Suomessa tehtävästä meriarkeologisesta kenttätyöstä, joissa he avustavat myös viranomaisia.

– TSV:n tiedepalkinto on merkittävä kotimainen tunnustus tieteellisestä toiminnastamme, koska se tulee valistuneelta vertaisyhteisöltämme, toteaa Suomen meriarkeologisen seuran puheenjohtaja Markku Luoto.

Luodon mukaan palkinnon rahallinen merkitys on suuri. Seura maksaa sillä koko vuoden tukialusvuokrat, jolloin vapaaehtoisilta kerättävät osallistumismaksut ovat kohtuullisia.

– Yleishyödyllisenä ja kaikille avoimena seurana tavoitteemme on, ettei henkilökohtainen taloudellinen tilanne olisi esteenä toimintaamme osallistumiselle.

Suomen meriarkeologisella seuralla on aikomus hakea projektirahoitusta tutkijoiden palkkaamiseen Meriarkeologisen instituutin perustamiseksi toiminnan laajennuttua kansainväliseksi.

– Kansainvälistyminen tarkoittaa toimintaamme UNESCOssa, jonka tutkimustoiminta on laajentumassa Itämerelle. Kymmenen vuotta kestänyt Itämeren hylkyjen 3D-tutkimus on koonnut yli 200 tarkkaa hylkymallia ja noussut maailman laajimmaksi aineistoksi. UNESCO on noteerannut työn esimerkkinä merkittävästä kansalaistieteen hankkeesta, Luoto kertoo.

Suomen meriarkeologinen seura tekee lisäksi yhteistyötä eri yliopistojen kanssa järjestämällä kenttätyö- ja koulutusleirejä, joista ensimmäinen pidetään syyskuussa Porkkalassa.

Ehdotuksia palkinnonsaajiksi otettiin avoimesti vastaan 1.1.–31.1.2025. Palkintoehdotukset valmisteli rahaston toimikunta, johon kuuluivat TSV:n hallituksen puheenjohtaja Petri Karonen, hallituksen jäsen Mats Gyllenberg ja hallituksen varajäsen Jarkko Levänen. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti palkinnonsaajista maaliskuussa 2025.

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätvastaanotolla Tieteiden talolla 24.3.2025 Helsingissä. Palkinnon jakoi TSV:n hallituksen puheenjohtaja ja palkintotoimikunnan jäsen Petri Karonen.

***

Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on yksi Kordelinin säätiön kuudestatoista kaupunki- ja kohderahastosta. Rahasto tukee suomalaisen tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti, ulkomaisen tieteen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä Suomessa sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa. Rahasto on perustettu 1999 TSV:n 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Alfred Kordelinin säätiö on yksi Suomen vanhimmista apurahasäätiöistä. Säätiö tukee suomalaista tiedettä, taidetta ja sivistystä vuosittain yli kuudella miljoonalla eurolla.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi. Tieteellisten seurain valtuuskunta on tieteellisten seurojen ja tiedeyhteisön kokoava toimija, joka vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Se vaalii ja edistää sivistystä ja jokaisen oikeutta luotettavaan tutkimusperustaiseen tietoon. Valtuuskuntaan kuuluu noin 300 jäsentä, joista 298 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemaa. Seuroissa on yhteensä yli 260 000 henkilöjäsentä.