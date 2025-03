Tampereen Hervantajärven uudiskohteet houkuttelevat laatutietoisia ostajia

Oletko 30–50-vuotias, korkeasti koulutettu asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö, joka tekee osittain etätyötä? Oletko parisuhteessa ja harkitset perheen perustamista tai sinulla on jo lapsia? Sinulla on myös koira. Arvostat asuinympäristössäsi erinomaisia ulkoilumahdollisuuksia. Saatat myös olla ensiasunnon ostaja, joka arvostaa uudiskohteen suomaa helppoutta ja taloudellista vakautta vuosiksi eteenpäin, koska tiedossa ei ole taloyhtiön remontteja. Pidät suuressa arvossa saamaasi asiakaspalvelua ja mahdollisuutta räätälöidä kodin sisustusratkaisut ja olet valmis maksamaan yksilöllisistä ratkaisuista. Mikäli vastasit näihin kysymyksiin kyllä, osut Tampereen Taloteko Oy:n asiakasprofiiliin, joka on muodostunut Hervantajärvelle ratikkareitin viereen rakennettaviin rivitalokoteihin. https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-hervantajarven-hilla/

Kahdestatoista kesällä valmistuvasta As Oy Hervantajärven Hillan rivitalokodista on nyt myyty kahdeksan, kertoo toimitusjohtaja Heikki Riihimäki. Rivitalon lisäksi Taloteolla on Hervantajärvellä ennakkomarkkinoinnissa kerrostalokohde, joka tarjoaa monipuolisia asuntoja kaksioista kolmioihin tietysti yksilöllisin sisustuspalveluin.https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-hervantajarven-karpalo/

Asiakastyytyväisyys huipussaan

Rakenteilla olevan asunnon Taloteolta ostanut Camilla kertoo näin:

” Taloteko vakuutti minut ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Uudiskohteen ostaminen ja pintojen valitseminen voi tuntua hämmentävältä, mutta Taloteon kanssa prosessi on ollut mukava ja vaivaton. Positiivisen kokemuksen on taannut heidän poikkeuksellisen nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä sisustussuunnittelija, joka tarjoaa kokonaisvaltaista apua asunnon sisustukseen. Taloteon laadukkaista kodinkonepaketeista ja monipuolisista pintamateriaalivaihtoehdoista jokainen löytää itseään miellyttävät ratkaisut. Näin kävi myös minulle, ja unelmieni asunto valmistuu paraikaa Hervantajärvellä

Yhtiön tuorein Net Promoter Score -luku (NPS) Zef-kyselyn perusteella on huikeat 75. Luku kertoo, että peräti kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista suosittelee Talotekoa varauksettomasti eteenpäin. Kyselyyn ovat vastanneet viime kesänä Ylöjärvelle valmistuneen rivitalokohteen ostajat.

Millaisiin asioihin uudiskohteen ostajat sitten kiinnittävät huomiota?

Luotettava rakennusliike : aikataulut pitävät, kodit luovutetaan virheettöminä ja asiakaspalvelu on moitteetonta

: aikataulut pitävät, kodit luovutetaan virheettöminä ja asiakaspalvelu on moitteetonta Sijainti : luonnonläheisyys ja erinomaiset ulkoilumahdollisuudet

: luonnonläheisyys ja erinomaiset ulkoilumahdollisuudet Hyvät liikenneyhteydet ja lähipalvelut : raitiotie tuo Tampereen keskustan nopeasti saavutettavaksi

: raitiotie tuo Tampereen keskustan nopeasti saavutettavaksi Moderni asuminen : energiatehokkaat ratkaisut ja sähköauton latausmahdollisuus

: energiatehokkaat ratkaisut ja sähköauton latausmahdollisuus Yksilölliset sisustusratkaisut: ammattilaisen tuki ja laaja, laadukas materiaalivalikoima

ammattilaisen tuki ja laaja, laadukas materiaalivalikoima Muuntautuvat ulkotilat : terassit, parvekkeet ja pienet pihat tuovat lisämukavuutta

: terassit, parvekkeet ja pienet pihat tuovat lisämukavuutta Etätyömahdollisuudet: riittävästi huoneita ja sisustusratkaisut, jotka tukevat kotona työskentelyä

Ostajakunta voi vaihdella kohteen ja alueen mukaan. Toiveet uudiskohteelle ovat kuitenkin samansuuntaiset paikasta riippumatta. Viime kesänä Taloteon Ylöjärvelle valmistuneeseen As Oy Ylöjärven Hiilimiilu -kohteen asukkaisiin kuuluu niin lapsiperheitä, eläkkeelle siirtyviä pariskuntia kuin sinkkutalouksiakin. Toki huoneistotarjontakin oli monipuolinen kaksioista nelikoihin ja sekä yksitasoisia ja kaksitasoisia huoneistoja. https://www.etuovi.com/kohde/36599754?haku=M2209816786