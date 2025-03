Kauppakamarit: Osaavan työvoiman turvaaminen ja kuntien elinvoimaisuus edellyttää kansainvälistymistä

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus: Suomi putosi ensimmäistä kertaa kv-vertailun kärkikymmeniköstä naisten osuudessa hallitusten jäsenistä 19.3.2025 06:55:00 EET | Tiedote

Suomen sijoitus naisten osuudessa hallitusten jäsenistä on kansainvälisessä vertailussa pudonnut hiljalleen ja tänä vuonna Suomi putosi ensimmäistä kertaa kärkikymmenikön ulkopuolelle, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta. Johtoryhmävertailussa Suomen sijoitus on vielä kärkikymmenikössä, mutta silläkin puolella kärkisijoista kamppailemaan on tullut uusia maita, kertoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.