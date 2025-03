Lakivaliokunnan sd-edustajat: Askella kohti eheytystoiminnan kieltoa – yhteistyöllä kohti yhdenvertaisempaa Suomea

SDP:n lakivaliokunnan jäsenet Elisa Gebhard, Pia Hiltunen, Eemeli Peltonen ja Juha Viitala näkevät, että Eduskunta on ottanut merkittävän askeleen kohti eheytystoiminnan kieltämistä, kun kansalaisaloite aiheesta etenee eduskuntakäsittelyyn.

- Eheytystoiminta perustuu vääristyneeseen ja syrjivään ajatukseen siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset olisivat virheellisiä ja tämän vuoksi heitä tulisi "parantaa". On hyvä, että valiokunnan laaja enemmistö tuki kansalaisaloitetta. Seuraavaksi toivomme asian etenevän eduskunnan täysistunnossa laajalla yhteistyöllä, Gebhard sanoo.

Monet maat ovat jo säätäneet lakeja eheytystoiminnan kieltämiseksi. Eheytystoiminta on kielletty sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä, mutta sitä harjoitetaan yhä Suomessa. Nykyinen lainsäädäntö ei ole tarpeeksi täsmällistä, että asiaan voitaisiin puuttua ja rikkomukset tunnistaa.

- Kansalaisaloitteen eteneminen on voitto kaikille ihmisoikeuksien puolustajille, mutta työ ei pääty tähän. On varmistettava, että eheytystoiminta kielletään lailla ja että syrjinnän kitkemiseksi tehdään laajasti yhteistyötä. Olemme vastuussa siitä, millaisen viestin lähetämme nuorille – kaikkien identiteetti on arvokas ja eheytettävää ei ole, Viitala toteaa.

- On hienoa, että olemme vihdoin pääsemässä eteenpäin tässä asiassa laajalla yhteistyöllä. Ihmisoikeuskysymyksissä on vain yksi oikea suunta, ja se on kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädännön on heijastettava näitä periaatteita, Hiltunen jatkaa.

Lakivaliokunnan demareiden mukaan eheytystoiminnan kielto olisi selkeä viesti siitä, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

- Lakivaliokunta on tehnyt perusteellista työtä kansalaisaloitetta käsitellessään. Valiokunnan enemmistö esittää, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Seuraavaksi katseet kääntyvät eduskunnan suureen saliin. Toivon, että eduskunnan enemmistö tulee aikanaan äänestyksessä laajalla enemmistöllä tukemaan eheytyshoitojen kieltämistä, Peltonen sanoo.