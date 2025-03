Väinö Paunun linja-autovarikko säilyy vastoin odotuksia – mitä seuraavaksi?

Paunun entisen linja-autovarikon purkamisen sijaan alueella on tehty laajamittainen entisöinti ja tilojen käyttöä on tehostettu. Yli 2 600 m² kokoinen rakennus on nyt täyteen vuokrattu. Vuokralaisia ovat CrossFit 33100, Tampereen Infra. Rakennukseen tulee myös lounasravintola. Lisäksi samalle tontille on rakennettu modernit 3 000 m² toimitilat Ahlsell Oy:lle.



Alueen kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän. Vastapäätä sijaitsevalla tyhjällä tontilla alkaa seuraava vaihe – 2 400 m² uutta varasto-, liike- ja toimistotilaa rakennetaan alueen kasvaviin tarpeisiin. Kehitystyö tukee Tampereen kaupungin tonttipolitiikkaa, jossa painotetaan tiiviimpää ja tehokkaampaa rakentamista. Koko hankkeen saneerauksesta ja uudisrakentamisesta vastaa pirkanmaalainen rakennusliike Meijou Oy.

Hankkeessa panostetaan myös vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Uudet ja olemassa olevat rakennukset toteutetaan energialuokka A:n vaatimusten mukaisesti ja sertifioidaan kansainvälisen BREEAM- järjestelmän kriteerien mukaan. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että tilat vastaavat nykyaikaisia kestävän kehityksen standardeja.

"Tampereen Nekalaan on nyt valmistumassa hienoja kohteita, kuten Rush Tampere, V55 Sport Station -urheilukeskus ja Tampereen uusi pääpoliisiasema. Me haluamme kantaa oman kortemme kekoon tuomalla alueelle jatkuvuutta ja tukemalla sen kehitystä", toteaa Aare Investin toimitusjohtaja Marko Kuusisto.