ATG hylkäsi Veikkauksen miljoonatarjouksen – Toteutuuko avoin kilpailu hevospelaamisessa?

Veikkaus on neuvotellut ruotsalaisen ATG:n kanssa elokuusta 2024 alkaen pitkäkestoisesta ja kahdensuuntaisesta yhteistyöstä, joka kattaisi ruotsalaisten pelaamisen Veikkauksen kohteisiin sekä suomalaisten pelaamisen ATG:n kohteisiin.



Veikkaus olisi valmis sopimukseen, jossa uusi sopimus toisi ATG:lle vuositasolla miljoonia euroja suuremman korvauksen kuin nykyisessä sopimuksessa.

- Olisimme jopa valmiita korvaamaan ATG:lle menetyksiä siitä, että suomalaiset asiakkaamme voittavat enemmän kuin ruotsalaiset pelaajat, Jarkko Nordlund paljastaa.

- ATG:n hallitus hylkäsi sopimusehdot, jotka sekä Veikkauksen johto ja hallitus sekä myös ATG:n operatiivinen johto olivat yhdessä hyväksyneet. Olemme tästä pettyneitä, koska se tarkoittaa tulkintamme mukaan sitä, että ATG ei halua sitoutua pitkäkestoiseen sopimukseen Veikkauksen kanssa. Tämä indikoi, että Veikkaukselle ei avautuisi mahdollisuutta osallistua ATG:n kohteisiin enää lisenssimarkkinan avauduttua, Nordlund sanoo.

ATG:n ratkaisusta johtuen Veikkaus katsoo ja on huolissaan, että ATG pyrkii rakentamaan käytännössä hevospelien monopolia Suomen lisenssimarkkinaan, kuten Ruotsissa on tapahtunut.



Veikkauksen näkemyksen mukaan lisenssijärjestelmään siirtyminen tulee tuottamaan kasvua suomalaiselle raviurheilulle ja hevospelaamiselle ainoastaan, jos kilpailu uudessa järjestelmässä on avointa, kovaa ja reilua.

- Tulevaisuudessa haluamme edelleen olla merkittävä toimija hevospelaamisessa, Nordlund linjaa.



- Haluamme tarjota mahdollisimman laajan kattauksen hevospelikohteita eri maista asiakkaidemme pelattavaksi. ATG:n tarjonta olisi toivottavasti tulevaisuudessa osa tätä kokonaisuutta. Hevospeliemme päätarjonta kohteiden sekä sisältöjen osalta kohdistuu joka tapauksessa Suomen raveihin.



Veikkauksen tahtotila on löytää pitkäkestoinen ja molemminpuolinen sopimusratkaisu ATG:n kanssa laadukkaiden suomalaisten ja ruotsalaisten hevospelikohteiden osalta.



- ATG on katkaissut neuvottelut, joten meidän on valmistauduttava tilanteeseen, jossa yhteistyösopimusta heidän kanssaan ei synny. Meillä on kuitenkin edelleen tahtotila löytää sopimusratkaisu asiaan, Veikkauksen vedonlyönnin ja nettikasinon johtaja Jarkko Nordlund sanoo.