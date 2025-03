Uudessa lastenkirjassa hölmöläiset keksivät lisää aikaa

Uusi ”Hiiri & hilla" -kirja innostaa lasta lukemaan heti lukutaidon alkumetreiltä lähtien! 23.1.2025 08:16:00 EET | Tiedote

Vihdoin lukutaidon alkumetreille löytyy sopivan tasoista luettavaa! MI-NÄ LU-EN - kirjasarja on suunniteltu juuri lukemaan oppineille lapsille ja Hiiri ja hilla on sen ensimmäinen osa. Tämä kirjasarja on loistava valinta tuoreille lukijoille, sillä suuraakkosin tavutetut tarinat tekevät lukemisesta helppoa ja sujuvaa. Kirjojen sisältö on huolellisesti rakennettu tukemaan lukutaidon kehitystä. Kirjoissa on hauskoja ja värikkäitä kuvia, jotka herättävät lasten mielenkiinnon ja tekevät lukukokemuksesta iloisen ja palkitsevan. Lapsi saa onnistumisen elämyksen kokonaisen kirjan luettuaan!