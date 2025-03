Juhlaviikkojen Huvila täyttää 30 vuotta – ohjelmassa Wasia Project, Jalen Ngonda, Bryce Dessner ja monia muita

Irlantilaistaiteilija Kevin Aboschin tekoälyn avulla tuotettu elokuva saa maailman ensi-iltansa Taiteiden yönä 15.8. 29.7.2024 12:59:37 EEST | Tiedote

Helsingin juhlaviikot käynnistävänä Taiteiden yönä 15. elokuuta saa maailman ensi-iltansa arvostetun käsite- ja tekoälytaiteilijan Kevin Aboschin ensimmäinen elokuva, Am I?. Kyseessä on samalla maailman ensimmäinen synteettinen pitkä elokuva, jonka jokainen ruutu on luotu tekoälyn avulla. Tyylilajiltaan Am I? on musikaali, joka on kiedottu dokumenttielokuvaan, joka on kääritty scifi-elokuvaan. Abosch kuvailee elokuvaa armottomaksi ja huiman nopeatempoiseksi kokemukseksi, joka tutkii konetietoisuutta, aseistettua tekoälyä ja transhumanismia. “Am I? tarkastelee koneen näkökulmasta sitä, miten olemme vaarassa menettää inhimillisyytemme yksilöinä sekä kollektiivisesti yhteiskuntana kun koneet ottavat vallan”, Abosch kertoo. Elokuva esitetään Taiteiden yönä Bio Rex Lasipalatsissa Helsingin juhlaviikkojen, Amos Rexin ja Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteistyönä. Näytöksen jälkeen elokuvasta keskustelevat ohjaajan lisäksi Juhlaviikkojen taiteellinen