Kilpailuetua teollisuudessa syventämällä integraatiota

Joukko suomalaisia teollisuusyrityksiä kiihdyttää kasvuaan Deepening Integration in Manufacturing (DIM) -projektin avulla. Tämän projektin tavoitteena on vastata vihreän ja digitaalisen siirtymän haasteisiin edistämällä yhteistä innovaatioekosysteemiä. DIM-projekti on osa Business Finlandin Data Economy -ohjelmaa. Tavoitteena on myös tukea valtion pyrkimyksiä nostaa TKI-investoinnit 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kolmivuotinen projekti koostuu neljästä osakokonaisuudesta: yhteisön vahvistaminen, digitaaliset oppimisalustat, osaamisverkostot ja proof-of-concept-ratkaisut.