Meta Isæus-Berlinin näyttely päättymässä Kuntsilla – viimeinen päivä 29.3.

Meta Isæus-Berlin (s. 1963) on kansainvälisesti arvostettu taiteilija, joka on edustanut Ruotsia muun muassa Venetsian ja Istanbulin biennaaleissa. Filosofi-näyttelyssä nähdään yli 50 teoksen kokonaisuus, joka kattaa taiteilijan yli 30-vuotisen uran. Mukana on piirustuksia, esinekoosteita, tekstiiliteoksia, suurikokoisia installaatioita, maalauksia ja veistoksia.

Taiteilijan teoksille on ominaista unenomainen ja surrealistinen tunnelma. Hän hyödyntää monimateriaalisuutta ja lataa arkisiin esineisiin syvempiä merkityksiä. Näyttelyssä on esillä myös täysin uusia, erityisesti Kuntsin museon näyttelyä varten tehtyjä installaatioita, kuten Awakening III, jossa hän palaa toistuvaan teemaan – kaoottisesti tulvivaan kylpyhuoneeseen.

Marraskuun alussa avautunut laaja näyttely on kerännyt jo 4000 kävijää ja saanut museon palautekyselyssä kiitosta monipuolisuudestaan ja inspiroivuudestaan. Lisäksi näyttely oli mukana Taidetestaajien 2024–2025 ohjelmassa.

Filosofi on esillä 29. maaliskuuta 2025 saakka, eikä näyttelyä nähdä muualla Suomessa. Kuntsin modernin taiteen museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10–17.

Kuntsin modernin taiteen museon seuraavat näyttelyt avautuvat 26.4.2025. Siihen saakka museo on suljettuna.