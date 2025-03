Oulaskankaan sairaalan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 19.3. – sairaalan toiminnan muutos etenee vaiheittain

Pohde lisää 1,5- ja 4-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastuksia 19.3.2025 08:17:21 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on ollut puutteita lasten lakisääteisten määräaikaistarkastusten yhdenvertaisessa järjestämisessä. Puutteita on erityisesti Kalajoella, Nivalassa, Oulun Kaakkurissa ja Kontinkankaalla sekä Kuusamossa 18 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten lääkärintarkastuksissa. Lisäksi puutteitta on ollut Limingassa 8 kuukauden ikäisten vauvojen lääkärintarkastuksissa. Pohde ottaa kehotuksen vakavasti ja lisää 1,5- ja 4-vuotiaiden lasten määräaikaistarkastuksia näillä alueilla.