Kinnulan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtymässä hyvinvointialueen omaksi tuotannoksi ensi vuoden alusta alkaen

Hyvinvointialue turvaa toiminnan ja asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden. Henkilöstö siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksella ja entisin palvelussuhteen ehdoin. Kinnulassa tuotetaan palvelut palveluverkkopäätöksen mukaisesti. Palveluverkkopäätöksen mukaisesti Kinnulassa on muun muassa paikallinen sosiaali- ja terveysasema.

Tällä hetkellä Kinnulan sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa palvelusopimuksella Terveystalo. Palveluita ovat olleet vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelut (Kotipihan toiminta), kotihoito, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, vanhusten päiväkeskustoiminta sekä terveyskeskustoiminnot, kuten lääkärin vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, puheterapia, laboratorio, röntgen, välinehuolto, hammashuolto, vuodeosastopalvelut ja terveysneuvonta.

Keski-Suomen hyvinvointialue ja Suomen Terveystalo Oy ovat käyneet sopimuksen seurantakokouksia säännöllisesti ja yhteisymmärryksessä on päädytty siihen, että palvelusopimuksen päättäminen nähdään tarkoituksenmukaiseksi lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten vuoksi.

Palvelusopimus on tehty vuonna 2017 ja se on siirtynyt hyvinvointialueelle hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen myötä. Sen vuosihinta on vajaa 2 650 000 euroa vuodessa.

Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2025209-8 )