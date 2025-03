Hyvinvointialueiden taattava kriisiapu sureville vanhemmille ja perheille

Useimmat vanhemmat kokevat lapsensa kuoleman traumaattisena, varsinkin jos se on ollut äkillinen. Käpy Lapsikuolemaperheet ry peräänkuuluttaa hyvinvointialueita huolehtimaan siitä, että lapsen kuoleman kohdanneet vanhemmat saisivat tarvitsemaansa kriisiapua.

Käpy ry kartoitti pikakyselyllä, millaisia kokemuksia lapsensa menettäneillä vanhemmilla on kriisiavun saannista. Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia ilmoitti, että heille oli tarjottu kriisiapua. Kyselyn avoimiin vastauksiin saatiin ilahduttavan paljon myös positiivisia kokemuksia kriisiavusta.

Kun kysyttiin, olisiko vastaaja kaivannut kriisiapua lapsen kuoleman jälkeen, kaikki valitsivat vaihtoehdoksi joko kyllä tai myöhemmin.

Suurin osa lasten kuolemista äkillisiä

84 prosenttia kyselyyn osallistuneista vastasi, että lapsen kuolema oli ollut äkillinen. Kriisiavusta läheisen äkillisen kuoleman yhteydessä on säädetty laissa, joten hyvinvointialueella on velvollisuus ohjata vanhemmat kriisiavun piiriin. 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, että lapsen kuolema ei ollut äkillinen. Heistäkin puolet kuitenkin vastasi, että heille oli tarjottu kriisiapua.

32 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heille ei ollut tarjottu kriisiapua. Tässä ryhmässä lapsen ilmoitetuissa kuolinsyissä korostuivat raskaudenaikaiset menetykset, kuten kohtukuolema ja raskauden myöhäinen keskeytys geneettisistä syistä.

Lapsensa menettänyt ohjattava myös jatkotuen pariin

Käpy ry ja muut Surujärjestöt painottavat, että läheisensä menettänyt tulee ohjata akuutin kriisiavun jälkeen jatkotuen pariin. Jatkotuen tarve tulee arvioida ja tuen tulee perustua surevan tarpeeseen ilman diagnoosia. Tässä kyselyssä 38 prosenttia vastasi, että heidät oli ohjattu jatkotuen pariin.

22 prosenttia ilmoitti, että heitä ei ollut ohjattu jatkotuen pariin, ja 30 prosenttia, että heitä ei ollut ohjattu mutta he olivat itse hakeutuneet jatkotuen pariin.

Muu kriisiapu onnettomuuden jälkeen on ollut heikkoa. Siirryttyämme pienen kotikuntamme palveluiden varaan jäimme käytännössä oman onnemme varaan. Yhteyttä (yksi puhelinsoitto) pidettiin vain toiseen meistä vanhemmista ja vastuutettiin näin tekemään arvio muun perheen ja läheisten avun tarpeesta. Alaikäisten lasten osalta ohjeistus oli, että he voivat ottaa yhteyttä koulun ammattilaisiin jos kokevat avulle tarvetta. Ajattelisin, että he olisivat ehdottomasti tarvinneet apua, mutta lapsen mahdollisuudet kriisitilanteessa on hyvin olemattomat hakeutua itse sokkeloisessa palveluverkossa avun piiriin.

(Varsinais-Suomen hyvinvointialueella asunut lapsensa menettänyt vastaaja)