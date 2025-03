Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2024 tulos toteutui talousarviota parempana

Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen alijäämä on noin 62,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 2,7 miljoonaa euroa parempaa tulosta kuin mitä alkuperäiseen talousarvioon oli suunniteltu. Toimintatuotot toteutuivat 6,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina ja toimintakulut puolestaan ylittivät talousarvion 6,9 miljoonalla eurolla.

– Vaikka vuoden 2024 talousarvio oli tehty alijäämäiseksi, niin se oli myös tiukka. Olimme sisällyttäneet siihen noin 32 miljoonan euron säästötavoitteen, josta nyt toteutui lähes 25 miljoonaa euroa. Yhtenä merkittävänä tekijänä olivat alentuneet henkilöstökulut, joihin muiden muassa sairaspoissaolojen että lisä- ja ylitöiden vähenemät vaikuttivat sekä suoraan että sivukulujen kautta, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman sanoo.

– Olemme tehneet toimia sen eteen, että henkilöstön hyvinvointi kehittyisi myönteiseen suuntaan ja meillä on ollut kehitystoimia muiden muassa korvaavan työn lisäämiseksi ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähentämiseksi. On todella hyvä nähdä, että henkilöstön hyvinvoinnin kehitys näkyy sekä tasaisesti parantuvana henkilöstökokemuksena että myös taloudessa.

Hyvinvointialuejohtaja Hagman toteaa tulosparannuksen olevan onnistuminen tämän hetken haasteellisessa ja vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä. Hän korostaa hyvinvointialueen koko henkilöstön vaikutusta tulosparannukseen.

– Tämän onnistumisen takana on koko henkilöstömme ja haluankin kiittää jokaista työtekijäämme sitoutuneisuudesta yhteisten tavoitteidemme eteen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kolme toimintaa ohjaavaa strategista tavoitetta ovat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille kymenlaaksolaisille, hyvinvoiva henkilöstö sekä talouden tasapaino uudistumisen kautta.

– Henkilöstökokemuksen nousujohteisen kasvun lisäksi asiakastyytyväisyyden osalta saavutimme tavoitteen vahvasti. Talouden tasapainotuksen tavoitteet saavutettiin siltä osin, että tulos oli talousarviota parempi, mutta toki samalla kumulatiivinen alijäämä kasvoi, toteaa Hagman tavoitteiden toteutumisesta.

Valtion rahoitus vuodelle 2024 oli 828 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja, joka pitää sisällään muiden muassa maksut toisilta hyvinvointialueilta, asiakasmaksut sekä tuet ja avustukset, kertyi noin 123 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat vajaa 1 017 miljoonaa euroa, joista suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut noin 407 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 470 miljoonaa euroa.

Vuosi 2024 on toinen alijäämäinen tilinpäätös hyvinvointialueelle ja kumulatiivista alijäämää hyvinvointialueelle on kertynyt vuosilta 2024 ja 2023 yhteensä noin 93,5 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden tulee kattaa alijäämä seuraavan kolmen vuoden aikana laskettuna alijäämäisen tilinpäätöksen hyväksymisvuodesta, mikä Kymenlaaksossa tarkoittaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Kymenlaakson hyvinvointialue on ilmaissut jo aiemmin, että sen ei ole mahdollista palveluja vaarantamatta kattaa alijäämiä täysimääräisesti määräajassa.

Aluehallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2025. Sen jälkeen tilinpäätös siirtyy tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle lausuttavaksi. Vuoden 2024 tilinpäätös on aluevaltuuston päätettävänä 27.5.2025.