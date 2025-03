Jyväskylän Rakennusmessuilla jaettiin Keski-Suomen vuoden 2024 Rakennusmestari, Kiinteistötyöntekijä ja Esimerkillinen rakennuskohde -tunnustukset

Keski-Suomen vuoden 2024 Esimerkillinen rakennuskohde

Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry nostaa vuosittain Jyväskylän Rakennusmessujen yhteydessä julkisuuteen vähintään yhden valmistuneen ja merkittävän rakennushankkeen Keski-Suomen alueelta. Huomionosoitus on myönnetty vuodesta 1982 alkaen.

Tänä vuonna yhdistyksen hallituksesta muodostuva raati on valinnut Esimerkilliseksi rakennuskohteeksi 2024, uudiskohteen teemalla: ”Ekologista ja kestävää rakentamista unohtamatta yhteisöllisyyttä ja esteettömyyttä” Tunnustus myönnettiin kohteelle: Kuokkalan Kalon.

Jyväskylän Kuokkalan Kalon-kortteli on ekologinen ja yhteisöllinen asuntokortteli, joka on suunniteltu Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyön pohjalta. Kortteli on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Kalon symboloi kestävää elinympäristöä, jossa yhdistyvät hyvyys, totuus ja kauneus.

Kalonissa on käytetty massiivipuurakentamista, ja sen tavoitteena on pienentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Kortteli tarjoaa viihtyisää ja turvallista asumista laadukkaissa kodeissa, jotka mukautuvat niin lapsiperheiden kuin ikääntyvien ihmisten tarpeisiin. Yhteisölliset tilat, kuten yhteisökeittiö, sauna ja liikuntatila, tukevat asukkaiden yhteisöllistä toimintaa.

Hankkeen palkittavat edustajat:

Tilaaja: Jyväskylän Kaupunki

Rakennuttaja: Yrjö ja Hanna Säätiö

Arkkitehtisuunnittelu: Collaboratorio Oy

Pääurakoitsija: JVR-Rakenne Oy

Keski-Suomen vuoden 2024 Kiinteistötyöntekijä -palkinto

Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ovat tehneet Jyväskylän Rakennusmessujen kanssa yhteistyötä 30 vuoden ajan. He ovat järjestäneet messujen avajaispäivänä isännöinnin ammattilaisille suunnatun seminaarin vuodesta 1997 alkaen.

Seminaarin päätteeksi on perinteisesti palkittu Keski-Suomen vuoden kiinteistötyöntekijä. Tämä perinne on alkanut jo vuonna 2007. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esille ammattitaitoisia ja arvostettuja tekijöitä kiinteistönhuollon työkentässä.

Tänä vuonna palkittava henkilö toimii huoltomiehenä ja tehtävänsä hän hoitaa ammattitaidolla, nopeasti ja huolellisesti. Hän tuntee kiinteistöt ja niiden tekniikan, tekee oma-aloitteisesti parannus- ja korjausehdotuksia sekä viestii sidosryhmille viipymättä kiinteistöjen puutteista. Kiinteistöjen käyttäjät voivat luottaa siihen, että asiat tulevat hoidetuksi ja asiakkailta saatu palaute onkin ollut pelkästään positiivista. Isännöitsijöiden on helppo luovuttaa kiinteistönhuoltotehtävät hänen haltuunsa ja olla varma siitä, että ne tulevat hoidetuiksi juuri niin kuin pitääkin. Positiivisena ja osaavana ammattilaisena vuoden kiinteistötyöntekijä ansaitsee saamansa tunnustuksen.

Vuoden kiinteistötyöntekijä on Joonas Marttinen ja hän työskentelee Alfa-Kiinteistöpalvelu Oy:ssä.

Keski-Suomen vuoden 2024 Rakennusmestari -palkinto

Rakennusmestarit- ja insinöörit AMK RKL ry:n Keski-Suomen yhdistysten yhteinen, Keski-Suomen vuoden 2024 Rakennusmestari -tunnustus, myönnettiin Jyväskylän Rakennusmessuilla Pekka Hämäläiselle.

Hämäläinen valmistui rakennusmestariksi vuonna 1985 Lahden Teknillisestä koulusta. Hän on toiminut rakennusalan yrittäjänä vuodesta 1986 aina vuoteen 2021 asti. Hämäläinen on valittu Laukaan Vuoden Yrittäjäksi vuonna 2012 sekä palkittu Yrittäjäristin Timanttiristillä 30 vuoden yrittäjätoiminnasta vuonna 2018.

Hämäläinen on myös aktiivinen yhdistystoimija. Hän toimii kotipaikkakunnallaan Vihtavuoressa kyläyhdistyksen hallituksessa. Hämäläinen on Jyväskylän Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n hallituksen varajäsen sekä pitkäaikainen RKL:n jäsen.