Vihreiden Tiina Elo haastaa hallitusta: Orpon hallitus ei löydä Etelä-Suomesta suojeltavaa, koska vanhojen metsien kriteerit on määritetty ylitiukoiksi

Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo tivasi eduskunnan kyselytunnilla ympäristöministeriltä vastauksia metsäluonnon kannalta katastrofaaliseen kriteeripäätökseen.

– Tänään Orpon hallitus siunasi satumetsäkriteerit ja petti näin tärkeimmän luontolupauksensa, jonka myös pääministeri jo ennen vaaleja antoi: valtion vanhojen metsien suojelun. Kun me puhuimme satumetsäkriteereistä, pääministeri Orpo vetosi, ettei näin saisi sanoa, koska valmistelu on kesken. Nyt te hallituksessa veitte nämä samat kriteerit maaliin, Elo avaa.

Ylitiukat kriteerit esiteltiin jo viime kesänä, ja ne saivat jo silloin asiantuntijoilta täystyrmäyksen.

– Te ohititte kaiken lausuntokierroksella annetun varsin yksituumaisen kritiikin. Väitätte, että pohjaatte kriteerit Suomen ympäristökeskuksen työhön. Suomen ympäristökeskus on kuitenkin todennut, että valtioneuvoston esittämille vanhan metsän kriteereille ei ole ekologiseen tutkimustietoon pohjaavia perusteita, Elo painottaa.

Ministeri Multala väisti kansanedustaja Elon kritiikin tieteenvastaisuudesta ja sen sijaan käänsi puheen hallituksen tuleviin suojelupäätöksiin.

– Ministerin vastaus oli sumutusta, sillä käytännössä hallitus ei lisää metsien suojelua lainkaan. Lähes kaikki nyt tiukkaan suojeluun päätyvät metsät ovat jo olleet metsätalouskäytön ulkopuolella, Elo vastaa ministeri Multalalle.

Multala väitti, ettei Etelä-Suomesta löydy suojeltavaa, koska valtion metsät painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen.

– Orpon hallitus ei löydä Etelä-Suomesta suojeltavaa, koska vanhojen metsien kriteerit on määritetty ylitiukoiksi Etelä-Suomen osalta. Ei pidä paikkaansa, ettei suojelun arvoisia valtion metsiä etelästä löytyisi. Vapaaehtoiset ovat nämä metsät jo kartoittaneet. Nyt ne pitäisi vaan suojella.

– Ilman vanhojen metsien suojelua luontokadon pysäyttäminen on todella vaikeaa ellei mahdotonta. Suojelun tarve on erityisen suuri Etelä-Suomessa, jossa vanhoja metsiä on enää sirpaleita jäljellä, Elo päättää.