Rovaniemellä maailman vesipäivää juhlistetaan 40 GWh:n lämpöpumppulaitoksella

Orion Espoo vähentää 2200 tonnia CO₂- päästöjä palkitun AmbiHeat-laitoksen mallilla 24.1.2025 10:11:49 EET | Tiedote

Orion on ottanut käyttöön jo toisen prosessijäähdytystä ja lämmitystä tuottavan Calefan AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen. Espoon tehtaan yhteyteen rakennettuun laitokseen on otettu mallia Orion Turun toteutuksesta, joka on palkittu Euroopan tasolla hiilineutraaliudestaan.