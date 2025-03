Sosiaalisen laadun työkalu edistää toiminnan vaikuttavuutta

Sola-hankkeessa kehitetty excel-pohjainen Sosiaalisen laadun laskentatyökalu on päivitetty, ja samalla se on saanut uuden käyttäjäystävällisen digitaalisen alustan ja integraatiot tietolähteisiin. Työkalun avulla voidaan ennakoida, arvioida ja suunnitella ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Se tarjoaa myös välineen hyvinvointivajeiden tunnistamiseen sekä resurssien vaikuttavampaan ohjaukseen.

— Työkalu on suunniteltu erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työkalusta hyötyvät erityisesti ammattilaiset, jotka toimivat johto- ja kehittämistehtävissä. Työkalu konkretisoi monien asioiden taloudellista merkitystä, esimerkiksi millaisia kustannuksia voi aiheutua, jos ei pääse koulupsykologille tai millaisia kustannuksia työttömyydestä voi aiheutua. Työkalu auttaa myös hahmottamaan eri ilmiöiden kustannuksia, ja niihin vaikuttamalla syntyviä taloudellisia hyötyjä, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Työkalu tarjoaa konkreettisia keinoja vaikuttavampien palveluiden kehittämiseen sekä kustannusten ja säästöjen arviointiin. Taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan tutkimustiedon ja muuttujakohtaisten arvojen avulla. Laskelmissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta kustannusten määrissä ja huomioitu päällekkäislaskenta. Työkalun lähtöoletuksena on, että yksittäisessä kunta- tai aluetason mittarissa tapahtuva muutos aiheuttaa yhteiskunnallisia kustannuksia eri sidosryhmille, kuten yksilöille, läheisille ja yhteisöille.

— Työkalun avulla saat tietoa eri ilmiöiden mittasuhteista, kuten yksinäisten henkilöiden määrästä suhteessa tietyn alueen väestöön. Työkalun avulla näet tämän ilmiön aiheuttamat taloudelliset vaikutukset jaettuna eri toimialoille sekä miltä sosiaalisen laadun ulottuvuudelta kustannukset muodostuvat. Voit myös kokeilla, kuinka muutos esimerkiksi yksinäisten osuudessa vaikuttaisi talouteen vuoden, viiden vuoden tai kymmenen vuoden aikana. Työkalun viimeisessä osiossa näet kaikki käytetyt päättelyketjut. Tämä osio on hyödyllinen tilanteissa, joissa haluat syventyä pohtimaan, onko omalla alueellasi esimerkiksi erilainen tapa tuottaa palvelua tai kuinka helppoa asiakkaiden on juuri omalla tarkasteltavalla alueella päästä palveluiden piiriin, opastaa Harju-Kivinen.

— Voidaan puhua niin sanotusta vaikuttavuusketjuajattelusta. Tarkasteltava ilmiö otetaan haltuun tarkastelemalla sosiaalisen laadun viitekehyksestä nousevia mittareita, jatkaa Harju-Kivinen.

Hankkeessa on valmistunut Sola-laskentatyökalun opas, joka tukee työkalun käyttöönottoa ja opastaa työkalun tuottamien kaavioiden tulkinnassa. Oppaan avulla perehdytään työkalussa käytettyyn sosiaalisen laadun viitekehykseen ja mittareihin sekä opastetaan työkalun käyttöön. Lukija voi syventyä työkalun ominaisuuksiin ja lukuihin vaihe vaiheelta käytettyjen esimerkkien avulla. Oppaan lopussa kuvataan myös jatkokehitysajatuksia tuleville vuosille.

Verkosto kokoaa asiantuntijat yhteen

Kehitystyötä on tarkoitus jatkaa yhdessä tiedeyhteisöjen, ministeriöiden ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden, hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden vaikuttavuusketjutyöstä ja vaikuttavuuden mallintamisesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Keski-Suomen hyvinvointialue kokoaa verkoston, jonka kanssa on mahdollista arvioida Sola-työkalun jatkokehitystarpeita ja eri jatkorahoitusvaihtoehtoja. Työkalusta löytyy yli 400 erilaista osavaikutusta, joille on laskettu kustannukset ja säästöt. Tulevaisuudessa eri tahojen tuottamia ketjuja voisi koota “parviälyn” tapaan ja yhdessä laajentaa työkalun käyttökohteita lukuisiin eri ilmiöihin ja kohderyhmiin sopiviksi.

Jatkorahoituksen kautta turvataan kehitystyön jatkuvuus

Hankkeen vaikuttavuuden varmistamiseksi on käynnistetty jatkorahoituksen suunnittelu.

— Tavoitteena on, että hankkeen kehittämät työkalut ja sosiaalisen laadun malli vaikuttavuuden arvioinnin viitekehyksessä saavat vakiintuneen roolin hyvinvointialueen toiminnassa ja jatkuvan kehityksen tueksi, sanoo Harju-Kivinen.

Lue lisää: